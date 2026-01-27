गिरिडीह में शर्मसार हुई इंसानियत: जतरा मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, 7 पर आरोप

गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के एक गांव की दो आदिवासी नाबालिग युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दोनों लड़कियां जतरा मेला देखने आई थीं और अपने परिजनों से बिछड़ गई थीं. वारदात की जानकारी मिलने पर एसपी डॉ. बिमल कुमार ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया ओर पूरे मामले की जानकारी ली. एसपी ने डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद डॉग स्क्वायड की टीम और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की.

एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि हरलाडीह में आयोजित जतरा मेला घूमने आई दो नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द मामले के आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए मैं खुद घटनास्थल पर जाकर जांच करके आया हूं. घटना रविवार-सोमवार की रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है.

लोगों को घटना के बारे में तब पता चला, जब पीड़िता आत्महत्या करने जा रही थी. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर हरलाडीह ओपी पहुंचे और मामला दर्ज कराया. घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 14 दिनों बाद सुरक्षित लौटे पुत्र कैरव गांधी, हाईवे पर छोड़कर भागे अपहरणकर्ता

पुलिस का कहना है कि दोनों युवतियों से पूछताछ में पता चला है कि जतरा मेले में दो युवतियों के साथ गांव के कुछ परिचित लोग आए थे. सभी मेला घूम रहे थे. इसी बीच रात में मेले में आए लोगों से युवतियां बिछड़ गईं. दोनों युवतियां परिचित युवक के साथ घर लौटने लगीं. इस बीच छह-सात युवकों ने उन्हें घेर लिया और साथ में मौजूद युवकों को पीटकर भगा दिया. उसके बाद दोनों युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

मृणाल सिन्हा, गिरिडीह