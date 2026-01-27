Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3088364
Zee Bihar JharkhandJH giridih

गिरिडीह में शर्मसार हुई इंसानियत: जतरा मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, 7 पर आरोप

गिरिडीह जिले के पीरटांड़ में जतरा मेला देखने गई दो आदिवासी नाबालिगों के साथ आधा दर्जन से अधिक युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. मेला घूमने के दौरान परिजनों से बिछड़ने के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:13 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह में जतरा मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म
गिरिडीह में जतरा मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म

गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के एक गांव की दो आदिवासी नाबालिग युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दोनों लड़कियां जतरा मेला देखने आई थीं और अपने परिजनों से बिछड़ गई थीं. वारदात की जानकारी मिलने पर एसपी डॉ. बिमल कुमार ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया ओर पूरे मामले की जानकारी ली. एसपी ने डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद डॉग स्क्वायड की टीम और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. 

एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि हरलाडीह में आयोजित जतरा मेला घूमने आई दो नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द मामले के आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए मैं खुद घटनास्थल पर जाकर जांच करके आया हूं. घटना रविवार-सोमवार की रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है. 

लोगों को घटना के बारे में तब पता चला, जब पीड़िता आत्महत्या करने जा रही थी. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर हरलाडीह ओपी पहुंचे और मामला दर्ज कराया. घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 14 दिनों बाद सुरक्षित लौटे पुत्र कैरव गांधी, हाईवे पर छोड़कर भागे अपहरणकर्ता

पुलिस का कहना है कि दोनों युवतियों से पूछताछ में पता चला है कि जतरा मेले में दो युवतियों के साथ गांव के कुछ परिचित लोग आए थे. सभी मेला घूम रहे थे. इसी बीच रात में मेले में आए लोगों से युवतियां बिछड़ गईं. दोनों युवतियां परिचित युवक के साथ घर लौटने लगीं. इस बीच छह-सात युवकों ने उन्हें घेर लिया और साथ में मौजूद युवकों को पीटकर भगा दिया. उसके बाद दोनों युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 

मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

TAGS

Giridih news

Trending news

Deputy CM vijay sinha
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 'हंटर': नगर विकास विभाग के दो अधिकारी निलंबित
Jamshedpur News
14 दिनों बाद सुरक्षित लौटे पुत्र कैरव गांधी, हाईवे पर छोड़कर भागे अपहरणकर्ता
Gopalganj news
थावे मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, सभी आभूषण बरामद
UGC controversy
UGC Controversy: नवादा से पटना तक यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों ने शुरू की जंग!
Jehanabad news
Jehanabad News: गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए 'महाभारत', जमकर चले लाठी-डंडे
Supaul News
सुपौल: गणतंत्र दिवस पर 'जिन्ना अमर रहे' का नारा लगाने वाला शिक्षक गिरफ्तार
Motihari Virat Ramayan Temple
Motihari News: मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर का आरओ पानी से हो रहा निर्माण कार्य
Rohini Acharya
'आयातित गुरुओं' ने डुबोई राजद की लुटिया? रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर फिर किया हमला
Shakeel Ahmed
शकील अहमद का राहुल गांधी पर विस्फोटक बयान, कहा- 'RSS के इशारे पर...'
AIMIM
महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर ओवैसी की नजर: AIMIM का धमाका बढ़ाएगी महागठबंधन की टेंशन?