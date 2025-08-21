Giridih News: तालाब में जा घुसी तेज रफ्तार कार, गाड़ी में सवार एक युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2891331
Zee Bihar JharkhandJH giridih

Giridih News: तालाब में जा घुसी तेज रफ्तार कार, गाड़ी में सवार एक युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Giridih News: गिरिडीह में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. गिरिडीह-देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा के पास एक तेज रफ्तार वरना कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी. इस दर्घटना में कार सवार एक युवती की डूबने से मौत हो गई.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:00 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह में दर्दनाक हादसा
गिरिडीह में दर्दनाक हादसा

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह में आज एक बड़ा हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि गिरिडीह-देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा के पास एक तेज रफ्तार वरना कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी. कार के तालाब में घुसने के बाद आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी बेंगाबाद थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तालाब में छलांग लगा दी.

यह भी पढ़ें: गिरिडीह में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे

कड़ी मशक्कत के बाद कार का शीशा तोड़कर एक युवती को बाहर निकाला ओर सीधे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवती कि स्थिति को गंभीर देखते हुए सीधे आईसीयू में भेज दिया. हालांकि, इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया. मृतका कि पहचान पचम्बा के बोड़ो (टीवी सेंटर ) के समीप निवासी संजय सिन्हा कि पुत्री कोमल कुमारी के रूप में कि गयी. इधर घटना कि सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों कि भीड़ सदर अस्पताल पहुंच गयी, इस दौरान परिजनों के चित्कार से पुरा माहौल गमगीन हो गया.

रांची में रहकर यूपीएससी कि तैयारी कर रही थी कोमल
घटना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि कोमल रांची में रहकर यूपीएससी कि तैयारी कर रही थी. कुछ दिन पहले ही वह गिरिडीह अपने घर आई थी और आज शाम अपने एक साथी के साथ वरना कार में बैठकर बेंगाबाद से गिरिडीह लौट रही थी. इसी दौरान इनकी कार अनियंत्रित होकर तालाब में घुस गयी. इधर पुलिस कार पर सवार युवक कि तलाश में जुटी हुई है, साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कार कोई ओर चला रहा था या फिर कोमल खुद कार ड्राइ कर रही थी. पुलिस हर एंगल से घटना कि जांच में जुटी हुई है.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Giridih newsJharkhand news

Trending news

Sonu Oraon
खूंटी में सोनू उरांव हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
Jharkhand Crime News
एक साथ दो आत्महत्या से सनसनी, युवा व्याख्याता और लेथ ऑपरेटर ने फांसी लगाकर दी जान
Bihar politics
'वोटर अधिकार यात्रा' पर संजय सरावगी ने साधा निशाना, कहा- 'पीएम-सीएम बनाओ यात्रा'
Bittu Babla
वैशाली में 12 घंटे तक चली NIA रेड, कारोबारी बिट्टू बाबला के घर से पिस्टल-गोली बरामद
Jehanabad news
जहानाबाद के लिए गर्व की बात, हॉकी टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह
Palamu news
Palamu News: युवक की हत्या के बाद जंगल में जला दिया शव, मामले में दो गिरफ्तार
Darbhanga News
दरभंगा कॉलेज में रैगिंग का मामला, छात्रों और अभिभावकों के बीच जमकर हुई मारपीट
Samar Singh
Samar Singh News: देसी स्टार समर सिंह बने पापा, भोजपुरी सितारों ने दी बधाई
Shahnawaz Hussain
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को बिहार ने नकारा: शाहनवाज हुसैन
indian railway
13 से 26 अक्टूबर और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों की-बल्ले-बल्ले
;