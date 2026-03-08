Advertisement
बिहार-झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: गिरिडीह के मंझलाटोल में छिपे दो नक्सली दबोचे गए, पटना ले गई टीम

Giridih News: बिहार-झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से गिरिडीह के मंझलाटोल में छिपे दो नक्सली दबोचे गए हैं, जिन्हें पकड़कर पुलिस पटना ले गई है. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पर बिहार और झारखंड के अलग-अलग थाने में कई अन्य मामले दर्ज हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:01 PM IST

Giridih News: बिहार के पटना एसटीएफ की टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर सफलता प्राप्त की है. थाना क्षेत्र के मंझलाटोल गांव से नक्सली दस्ता के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. गिरफ्तार नक्सली दस्ता के सदस्य बिहार के चकाई स्थित चरकापत्थर थाना कांड संख्या 143/25 के आरोपी हैं और लंबे समय से फरार चल रहे थे. बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम काफी समय से इनकी तलाश कर रही थी. 

दोनों को किया गिरफ्तार
इसी बीच दोनों नक्सलियों के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंझलाटोल गांव में शरण लेने की सूचना पटना एसटीएफ की टीम को मिली. सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम बेंगाबाद पहुंची और बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में संयुक्त करवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार नक्सली पंकज यादव जमुई जिला के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिलकाखार और पवन सिंह झारखंड के कोडरमा जिला के सतगांवा थाना क्षेत्र के तांतीभागलपुर गांव के रहने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति के अपमान पर रांची में उबाल, बीजेपी ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला

दोनों नक्सलियों से पूछताछ

गिरफ्तार दोनों नक्सलियों को पटना एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है. दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम दोनों से गहन पूछताछ करने में जुट गई है और नक्सली गतिविधि से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है. बताया जा रहा है कि दोनों के विरुद्ध बिहार और झारखंड के अलग-अलग थाने में कई अन्य मामले दर्ज हैं.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

