Jharkhand News: तालाब में बदमाशों ने डाला जहर, 50 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत

Jharkhand News: बाभनटोली स्थित एक निजी तालाब में कल रात असामाजिक तत्वों के जहर डालने से 50 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत हो गई. तालाब को लेकर पहले भी कई विवाद हो चुके थे.
Jharkhand News: गिरिडीह जिले के शहरी क्षेत्र के बाभनटोली स्थित एक निजी तालाब में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जहर डाल दिया, जिसके बाद तालाब में करीब 50 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत हो गई है. तालाब में जहर डाले जाने की सूचना आस-पास के लोगों और तालाब के मालिक को मिली तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.
घटना के बाद तालाब के मालिक गोलू और आस-पास के लोगों के सहयोग से कई क्विंटल मरी हुईं मछलियों को बाहर निकाला गया. तालाब के मालिक ने बताया कि बड़ी ही मेहनत से करीब 50 क्विंटल से अधिक मछली तालाब में डाली थी, लेकिन बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया और सभी मछलियों की मौत हो गई. साथ ही, गोलू ने कुछ लोगों पर तालाब से मछली चोरी करने का भी आरोप लगाया है.
बताया जा रहा है कि इस तालाब को लेकर आस-पास के कुछ लोग लगातार विवाद कर रहे थे. कुछ दबंग किस्म के लोगों का कहना है कि इस तालाब को सरकारी तालाब घोषित किया जाए और तालाब के पास सार्वजनिक रास्ता भी बनाया जाए. इस तालाब को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है.
इनपुट: जी बिहार झारखंड
