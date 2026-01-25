Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3086228
Zee Bihar JharkhandJH giridih

Giridih News: सारंडा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द

झारखंड के सारंडा जंगल में 22 जनवरी को हुई ऐतिहासिक मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी नेता पतिराम मांझी उर्फ अनल का शव रविवार शाम उसके गांव पीरटांड पहुँचा. 2 करोड़ 35 लाख के इनामी इस नक्सली कमांडर को पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया. शव के पहुँचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:12 PM IST

Trending Photos

सारंडा मुठभेड़ में मारे गए हार्डकोर नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द
सारंडा मुठभेड़ में मारे गए हार्डकोर नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडर और 2 करोड़ 35 लाख रुपये के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ 'अनल' का शव रविवार देर शाम उसके पैतृक गांव बालेथान पहुंचा. सारंडा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के तीन दिन बाद, पुलिस और सुरक्षा बलों ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया.

मुठभेड़ में हुआ था खात्मा, कड़े पहरे में पहुंचा शव

गौरतलब है कि पतिराम मांझी उर्फ अनल 22 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक बड़ी मुठभेड़ (ऑपरेशन मेघाबुरु) में मारा गया था. वह संगठन की सबसे शक्तिशाली 'सेंट्रल कमेटी' का सदस्य था. एनकाउंटर के बाद उसका शव सुरक्षा बलों के कब्जे में था. रविवार शाम को सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव को एस्कॉर्ट करते हुए पीरटांड के झरहा गांव पहुंचाया. प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा.

गांव में छाया मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसे ही एंबुलेंस अनल का शव लेकर उसके भाई के घर पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. पतिराम की पत्नी, बेटियां, बुजुर्ग माता-पिता और भाई शव को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगे. परिवार के सदस्यों को रोते-बिलखते देख वहां मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं. सालों से घर से दूर नक्सली विचारधारा के लिए जंगलों में भटक रहे पतिराम की इस तरह वापसी देख हर चेहरा उदास था. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा और माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- धनबाद के हरिहरपुर में अंतरजिला बाइक चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 11 बाइकें बरामद

2.35 करोड़ का था इनाम, कई राज्यों में था खौफ

पतिराम मांझी उर्फ अनल माओवादी संगठन का एक बहुत बड़ा और खूंखार चेहरा था. उस पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़, ओडिशा सरकार ने 1.2 करोड़ और एनआईए (NIA) ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वह साल 1987 से ही नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव के रूप में काम कर रहा था. उस पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट और लूट जैसे करीब 150 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे. सुरक्षा बल उसे लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे. फिलहाल शव मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हैं.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

TAGS

Patiram ManjhiGiridih news

Trending news

Patiram Manjhi
सारंडा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द
Samastipur News
समस्तीपुर और बाढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, दोनों जगह पलटा ट्रैक्टर
Munger News
मुंगेर में नाबालिग ने समलैंगिक संबंध बनाने से किया इनकार, तो लड़की ने कर दी हत्या
Padma Shri Award 2026
बिहार के तीन हस्तियों भारत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और विश्वबंधु को पद्मश्री
Padma Awards 2026
Padma Awards 2026: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण
Jharkhand news
गणतंत्र दिवस पर झारखंड पुलिस के 12 अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक
Nawada News
Nawada News: जमीन विवाद में चचेरे भाइयों के बीच संघर्ष, 60 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान
Dhanbad News
धनबाद के हरिहरपुर में अंतरजिला बाइक चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 11 बाइकें बरामद
Bihar News
Bihar News: गणतंत्र दिवस पर बिहार के 22 पुलिस वीरों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक
Bihar Budget
बिहार के पिछले बजट का पूरा ब्यौरा, सरकार ने शिक्षा और हेल्थकेयर को दी थी प्रथमिकता