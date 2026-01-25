Giridih News: सारंडा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडर और 2 करोड़ 35 लाख रुपये के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ 'अनल' का शव रविवार देर शाम उसके पैतृक गांव बालेथान पहुंचा. सारंडा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के तीन दिन बाद, पुलिस और सुरक्षा बलों ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया.

मुठभेड़ में हुआ था खात्मा, कड़े पहरे में पहुंचा शव

गौरतलब है कि पतिराम मांझी उर्फ अनल 22 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक बड़ी मुठभेड़ (ऑपरेशन मेघाबुरु) में मारा गया था. वह संगठन की सबसे शक्तिशाली 'सेंट्रल कमेटी' का सदस्य था. एनकाउंटर के बाद उसका शव सुरक्षा बलों के कब्जे में था. रविवार शाम को सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव को एस्कॉर्ट करते हुए पीरटांड के झरहा गांव पहुंचाया. प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा.

गांव में छाया मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसे ही एंबुलेंस अनल का शव लेकर उसके भाई के घर पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. पतिराम की पत्नी, बेटियां, बुजुर्ग माता-पिता और भाई शव को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगे. परिवार के सदस्यों को रोते-बिलखते देख वहां मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं. सालों से घर से दूर नक्सली विचारधारा के लिए जंगलों में भटक रहे पतिराम की इस तरह वापसी देख हर चेहरा उदास था. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा और माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा.

2.35 करोड़ का था इनाम, कई राज्यों में था खौफ

पतिराम मांझी उर्फ अनल माओवादी संगठन का एक बहुत बड़ा और खूंखार चेहरा था. उस पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़, ओडिशा सरकार ने 1.2 करोड़ और एनआईए (NIA) ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वह साल 1987 से ही नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव के रूप में काम कर रहा था. उस पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट और लूट जैसे करीब 150 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे. सुरक्षा बल उसे लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे. फिलहाल शव मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हैं.

इनपुट- मृणाल सिन्हा