जतरा मेला देखकर लौट रहीं दो किशोरियों से गैंगरेप केस का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 7 मोबाइल फोन और जींस बरामद

Giridih News: गिरिडीह जिले के पिरटांड प्रखंड के एक गांव में बीते 25 जनवरी की रात जतरा मेला देखकर लौट रहीं दो नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस कांड को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों में राजेश मुर्मू (उम्र करीब 26 वर्ष) पे. मोहन मुर्मू ग्राम मंझलाडीह, थाना हरलाडीह ओपी (खुखरा), जिला गिरिडीह, रविलाल टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष) पे. नासीर टुडू ग्राम मंझलाडीह, थाना हरलाडीह ओ०पी० (खुखरा), जिला गिरिडीह व संजय टुडू (उम्र करीब 21 वर्ष) पे सुखदेव टुडू ग्राम मछियारा, थाना मनियाडीह, जिला धनबाद और सोहन टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष) पे० जयराम टुडू ग्राम मछियारा, थाना मनियाडीह, जिला धनबाद शामिल हैं.

इन चारों के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन और जींस पैंट बरामद किया है. इस बाबत एसपी. डॉ बिमल कुमार ने बताया कि वारदात के बाद खुखरा (हरलाडीह) थाना कांड संख्या 02/26 धारा 70 (2)/3 (5) बीएनएस और 6/10 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया.

केस के खुलासे के लिए डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया गया. साथ ही घटनास्थल पर श्वान दस्ता, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, रांची एवं तकनीकी टीम् को घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के लिए तैनात किया गया.

विशेष अनुसंधान दल (SIT) ने मानवीय एवं तकनीकी सहायता से इस कांड का खुलासा करते हुए दोनों नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने में संलिप्त 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

