पटरी पर उतरा कुड़मी समाज, झारखंड में आज से रेल टेका आंदोलन, जानें क्यों कर रहे प्रदर्शन

Rail Teka Andolan: गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित पारसनाथ रेलवे स्टेशन में शनिवार को कुड़मी समाज के लोगों ने पटरी पर उतरकर अपने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें दर्जनों की संख्या में समाज के लोग रेलवे ट्रैक में बैठ गए हैं.

रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद

रेल टेका आंदोलन के दौरान कुड़मी समाज के लोगों ने ढोल-नगाड़े के साथ संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को मनाने के लिए रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है. फिलहाल, स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. हालांकि, कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन ने जगह-जगह बैरियर लगाया है.

पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर धरना

इसके बावजूद भी कुड़मी समाज के लोगों ने अपने उपस्थिति दर्ज करते हुए पारसनाथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक को फिलहाल जाम कर दिया है. रेलवे परिचालन भी फिलहाल बंद है. हालांकि, इस दौरान समाज के लोगों ने संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन की शुरुआत की है.

इस वजह से कर रहे कुड़मी समाज के लोग

लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने चल से कुड़मी जाति को सूची से बाहर किया है और जब तक केंद्र सरकार कुड़मी जाति को एसटी सूची में शामिल नहीं करती है और कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची सूची में शामिल नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलते रहेगा.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

