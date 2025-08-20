'पीयूष की बहन से इश्क करता था रोहित', भाई ने दोस्तों संग मिलकर हत्या कर दी

Giridih/गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक रोहित कुमार का शव 20 अगस्त, दिन बुधवार को बरगंडा नया पुल के पास बरामद किया गया. वह इसी जिले के शीतलपुर-सिहोडीह गांव का रहने वाला था और पांच दिनों से लापता था. उसके शव पर चोट के कई निशान पाए गए हैं.

'पीयूष कुमार, चंदू और विशु ने मिलकर की हत्या'

परिजनों ने रोहित की हत्या का आरोप लगाया है. शव पाए जाने की सूचना पर मृतक की मां, बिंदिया देवी, और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. उनका आरोप है कि रोहित की हत्या गांव के ही दिलीप, उसके बेटे पीयूष कुमार, चंदू और विशु ने मिलकर की है.

'रोहित का पीयूष की बहन से प्रेम संबंध'

बिंदिया देवी के अनुसार, रोहित का पीयूष की बहन से प्रेम संबंध था. उसके परिवार के लोग इस बात से नाराज थे. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया. परिजनों के अनुसार, 15 अगस्त को गांव के दो युवक, चंदू और विशु उनके घर आए थे और रोहित को घूमने के बहाने अपने साथ ले गए थे. उसके बाद वह लापता हो गया. चंदू और विशु उसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे. इसके बाद रोहित के परिजनों ने इस बाबत थाने में गुमशुदगी की सूचना दी थी. बुधवार को उसका शव बरामद किया गया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही नामजद आरोपित दिलीप, पीयूष और चंदू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच चल रही है. प्रथम दृष्टया मामला पुराने प्रेम संबंध से जुड़ा प्रतीत होता है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों में आक्रोश है और वे दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: आईएएनएस

