Giridih LPG Crisis: 'चार दिन से खाना नहीं बना पा रहा है, मजाक बना के रखे हो क्या', गैस सिलेंडर नहीं मिलने से एजेंसियों पर तनातनी का माहौल

Giridih News: गिरिडीह में गैस सिलेंडर की समय पर आपूर्ति न होने के कारण कई लोग एजेंसी पहुंच गए, जिससे भारी भीड़ लग गई. गैस सिलेंडर लेने आए कई उपभोक्ताओं ने बताया कि चार दिनों से खाना सही से नहीं बन पा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:32 PM IST

Giridih News: LPG सिलेंडर की किल्लत ने भारतीय घरों पर असर डालना शुरू कर दिया है. गिरिडीह जिला प्रशासन के दावों के बावजूद रसोई गैस की किल्लत लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही है. शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की समय पर आपूर्ति न होने के कारण लोग एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं. शुक्रवार (13 मार्च) को बरमसिया रोड स्थित जैन गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई.

धक्का-मुक्की और कहासुनी
शहरी क्षेत्र में गैस की आपूर्ति नहीं पहुंचने के कारण बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए, जिससे एजेंसी के बाहर भारी भीड़ लग गई और सिलेंडर लेने को लेकर धक्का-मुक्की और कहासुनी भी शुरू हो गई. इस दौरान गैस सिलेंडर लेने आए कई उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण चार दिनों से खाना सही से नहीं बन पा रहा है, मजाक बनाकर रखा हुआ है. बच्चे परेशान हैं और एजेंसी वाले सही जानकारी तक नहीं दे रहे हैं.

बुकिंग की व्यवस्था बंद होने से परेशानी
लोगों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बुकिंग की व्यवस्था बंद होने से लोग सीधे एजेंसी पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ और बढ़ रही है. हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया. पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडरों का वितरण शुरू कराया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुए. गैस सिलेंडर की कमी के कारण शहर के कई हिस्सों में लोगों की चिंता बढ़ गई है और कई परिवारों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

TAGS

Giridih newsGiridih LPG Crisis

