हैदराबाद से मिला नंबर, यूपी के निकले दरिंदे: गिरिडीह की दो किशोरियों को ट्रक में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, तीन राज्यों के बीच फैला अपराध का नेटवर्क

झारखंड के गिरिडीह जिले से अजीबोगरीब खबर आ रही है. वहां तिसरी थानाक्षेत्र की एक लड़की का मोबाइल नंबर हैदराबाद के किसी व्यक्ति ने यूपी के फर्रुखाबाद निवासी छोटेलाल को दे दिया. छोटेलाल ने उस नंबर पर बात कर गिरिडीह के तिसरी थानोक्षेत्र की एक लड़की से पहले मीठी मीठी बातें कीं और उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. उसके बाद छोटेलाल ने लड़की को बताया कि वह उसके एरिया से ट्रक से गुजरने वाला है तो मिलने के लिए आ जाए. लड़की अपनी एक सहेली के साथ मिलने पहुंची तो उसने दोनों को ट्रक में बंद कर जबरन शारीरिक संबंध कायम कर लिया. छोटेलाल के साथ ट्रक ड्राइवर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली निवासी अमित कुमार भी था. लड़की के पिता ने बेटी के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी तो छानबीन में इस मामले का खुलासा हुआ.

दोनों किशोरियों के साथ क्या हुआ?

खोरीमहुआ 1 एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने तिसरी थाना में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह पूरा मामला तिसरी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है. हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद निवासी छोटेलाल को यहां की एक किशोरी का मोबाइल नंबर दिया था. इसके बाद छोटेलाल और किशोरी के बीच बातचीत शुरू हो गई थी. पुलिस का कहना है कि छोटेलाल ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया और 23 जनवरी को उसको मिलने के लिए डुमरी जीटी रोड पर बुलाया. छोटेलाल ने किशोरी से कहा था कि वह गिरिडीह के डुमरी के रास्ते ट्रक से सामान लेकर जा रहा है. इसलिए तुम डुमरी आ जाओ, हम यहीं से तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे. छोटेलाल की बातों में आकर किशोरी गांव की एक सहेली के साथ डुमरी पहुंची. वहां छोटेलाल ने किशोरी और उसकी सहेली को ट्रक में बैठा लिया. आरोप है कि 3 दिनों तक उसने दोनों से शारीरिक संबंध बनाए. छोटेलाल ने दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाने का वादा भी किया. इसके बाद वह दोनों लड़कियों को लेकर ट्रक से धनबाद के बरवड्डा पहुंच गया था.

किशोरी के पिता ने पुलिस को दी सूचना

23 जनवरी को जब किशोरी घर से गायब हो गई तो उसके पिता ने काफी खोजबीन के बाद 25 जनवरी को थाने में बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी थी. गिरिडीह के एसपी डा. बिमल कुमार के निर्देश पर खोरीमहुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, कोलेश्वर राम, तकनीकी शाखा के जोधन महतो, प्रवीण कुमार, मिलिया मरांडी और राहुल कुमार यादव को शामिल किया गया. इस बीच तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार को सूचना मिली कि दो लड़कियों को ट्रक में छिपाकर धनबाद के बरवड्डा में रखा गया है. इसके बाद पुलिस टीम बरवड्डा पहुंची और दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया. साथ ही ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार करते हुए ट्रक के अलावा दोनों का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया.

मृणाल सिन्हा, गिरिडीह