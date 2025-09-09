 दो महिलाओं का किया था मर्डर, थाने में अब खुद का काटा गला, निकला लव अफेयर का मामला
दो महिलाओं का किया था मर्डर, थाने में अब खुद का काटा गला, निकला लव अफेयर का मामला

Giridih Crime News: गिरिडीह में दो महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत चौधरी ने थाना परिसर में अपना गला काट लिया. घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, घायल का इलाज चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 09, 2025, 05:43 PM IST

दो महिलाओं के हत्यारोपी नें थाने में काटा अपना गला
दो महिलाओं के हत्यारोपी नें थाने में काटा अपना गला

Giridih News: गिरिडीह जिले के गांवा थाना से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है. दो महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत चौधरी ने थाना परिसर में ही गला रेतकर जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया. घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए.

बताया जा रहा है कि श्रीकांत चौधरी ने किसी धारदार चीज से खुद पर हमला किया. पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में गांवा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. 

वहीं, थाने के अंदर बंद आरोपी की तरफ से जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. दोहरे हत्याकांड के पीछे की कहानी और भी गहरी होती नजर आ रही है.

क्या है मामला, जानिए

बता दें कि गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र के चरकी स्थित गोलखो जंगल में दो महिलाओं का शव पुलिस ने हत्या आरोपी के निशानदेही पर बरामद किया था. हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, गावां थाना क्षेत्र के निमाडीह की रहने वाली सोनी देवी और रिंकू देवी बीते चार दिनों से घर से लापता थी. इसे लेकर परिजनों ने गावां थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

पुलिस ने मामले का जांच शुरू किया और सोमवार को गावां थाना क्षेत्र के महतपुर निवासी श्रीकांत चौधरी को शक के आधार पर हिरासत में लिया. पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपी श्रीकांत चौधरी ने दोनों महिलाओं की हत्या कर देने का बात को स्वीकारा. इसके साथ ही आरोपी ने शव के ठिकाने लगाए गए स्थान का पता भी पुलिस को बताया. पुलिस आरोपी की निशानदेही पर चरकी स्थित गोलखो जंगल पहुंची और शव को बरामद किया था.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

