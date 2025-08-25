Giridih News: सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का हल्लाबोल, सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन
Giridih News: सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का हल्लाबोल, सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन

Giridih News: गिरिडीह-कोडरमा मुख्य सड़क पर रेम्बा मोड़ के पास ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:20 PM IST

गिरिडीह में किसानों का हल्लाबोल
गिरिडीह में किसानों का हल्लाबोल

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह-कोडरमा मुख्य सड़क पर रेम्बा मोड़ के पास सोमवार को ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर हो रहे कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य के विरोध में सड़क जाम कर दिया. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ग्रामीणों ने बताया कि नायकडीह मौजा स्थित करीब 36.5 एकड़ सरकारी गैरमजरुआ जमीन को लंबे समय से चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता रहा है.

यह भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित किसानों का फूटा गुस्सा, मुख्य मार्ग किया जाम, आवागमन ठप

यह जमीन बंजर भूमि के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन पिछले वर्ष 2024 से ही इस भूखंड पर भू-माफियाओं की नजर है और रात के अंधेरे में अवैध निर्माण कराया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस जमीन का उपयोग सरकार व प्रशासन सार्वजनिक कार्यों में करता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समूह को जमीन लूटने नहीं दिया जाएगा. ग्रामीणों ने कई बार अंचल, अनुमंडल और जिला प्रशासन से लिखित शिकायत कर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी, मगर प्रशासनिक उदासीनता के कारण भू-माफिया सक्रिय हो गए. 

जमीन पर जारी कब्जे और प्रशासन की निष्क्रियता से क्षुब्ध ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया. सूचना मिलते ही हिरोडीह थाना प्रभारी, सीआई और हल्का कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. स्थिति गरमाने पर थाना प्रभारी ने अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेष रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद को घटनास्थल से ही अवगत कराया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर जल्द ही अवैध निर्माण हटाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी. प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने कई घंटे बाद सड़क जाम हटाया. इसके बाद जाम में फंसे यात्री, वाहन चालक और मालवाहक गाड़ियां अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Giridih news, Jharkhand news

