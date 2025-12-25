बार-बार पत्नी जाती थी मायके, गुस्से में आया पति और ससुर के घर पर चला दी जेसीबी

Giridih News: गिरिडीह जिले में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है. यहां एक पति अपनी पत्नी के बार-बार मायके जाने से इतना नाराज हो गया कि नशे की हालत में जेसीबी लेकर अपने ससुराल पहुंच गया. इसके बाद ससुराल में बने घर को ध्वस्त करने की धमकी देते हुए चारदिवारी तोड़ दिया. यह पूरी घटना जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है. हालांकि, जब इस घटना की जानकारी आस-पास के लोगों को मिली तो काफी संख्या में आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी पति जेसीबी लेकर भाग निकला.

क्या है पूरा मामला, जानिए

दरअसल, यह पूरा मामला जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है. यहां विवाहिता का मायके है, जबकि उसका ससुराल कुछ ही दूर गादी-चुंगलों गांव में है. आरोपी पिंटू मंडल के मुताबिक, उसकी शादी के करीब साढ़े चार वर्ष पहले हुई थी. ससुराल में जब भी काम का वक्त आता है तो उसकी पत्नी मायके चली जाती है. सास और ससुर भी उसे मना करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं. कई बार विदाई कराने पर प्रयास किया, लेकिन न तो यह आने को तैयार हुई और न ही उसके घरवालों ने कोई पहल की. दोनों बच्चों को भी नहीं आने नहीं दिया जाता है. ऐसे में उसने निर्णय लिया लिया कि अब पूरे ससुराल को ध्वस्त कर देगा, फिर उसकी पत्नी ससुराल में ही रहेगी.

इधर, पिंटू मंडल की पत्नी उर्मिला का कहना है कि उसका पति हर दिन रात में शराब पीकर आता है औरर उसके साथ पिटाई करता है. यही कारण है कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही है, ताकि कभी कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए. उसने कहा कि वह अपने ससुराल बीच-बीच में जाते रहती है.

इस मामले को लेकर जमुआ थाना प्रभारी विभूतिदेव कुमार ने कहा कि इस मामले में उर्मिला देवी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

