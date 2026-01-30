Advertisement
पारसनाथ पर्वत पर मानवता शर्मसार: प्यासे युवक को पानी देने से इनकार; महावीर के 'जियो और जीने दो' के संदेश पर उठे सवाल

Parasnath Mountain News: पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई के दौरान एक गैर जैन समाज के युवक को पानी पीने से रोक दिया गया. दरअसल, जब युवक कर टोंक मंदिर के पास पहुंचा और थक जाने के बाद पानी का बोतल लेकर पानी पीने का प्रयास किया तो उसे पानी पीने से रोक दिया गया. युवक से कहा गया कि अगर पानी पीना है तो नीचे से लेकर आना चाहिए.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:33 PM IST

पारसनाथ पर्वत पर मानवता शर्मसार: प्यासे युवक को पानी देने से इनकार (AI फोटो)
Giridih News: गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड में स्थित पारसनाथ पर्वत को अहिंसा की भूमि कहा जाता है. इस पर्वत पर जैनियों के सबसे बड़े 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की. 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम से इस पर्वत का नामकरण हुआ. इसी पर्वत पर आदिवासी समाज के लोग मरांग बुरु की पूजा करते हैं. शुक्रवार को उसी पर्वत पर ऐसी घटना हुई, जिससे लोग शायद कभी भूल नहीं पाएंगे. इस पर्वत की पारसनाथ टोंक के नीचे रखे पानी को पीने का अधिकार सिर्फ जैन समाज के लोगों का है, क्योंकि यह पर्वत उनके समाज का तीर्थंस्थल है और यहां कोई गैर जैन समाज के लोग नहीं आते. 

शुक्रवार को जब एक गैर जैन समाज का युवक पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई कर टोंक मंदिर के पास पहुंचा और थक जाने के बाद पानी का बोतल लेकर पानी पीने का प्रयास किया तो उसे पानी पीने से रोक दिया गया. युवक से कहा गया कि अगर पानी पीना है तो नीचे से लेकर आना चाहिए. उसके बाद एक युवती और एक महिला ने जिस तरह से उस युवक से बर्ताव किया, लोग उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं. 

युवती और महिला का कहना था कि यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और न ही कोई टूरिस्ट प्लेस है. फिर क्यों आप लोग यहां आ रहे हैं. यह पर्वत आपलोगों के लिए नहीं है. इन सबके बीच कुछ अन्य लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. 

अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे जियो और जीने दो के भगवान महावीर के सिद्धांतों को भूलकर एक गैर जैन समाज के युवक को पानी तक नहीं लेने दिया गया. अब इस मामले का तूल पकड़ना लाजिमी है.

मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

Giridih newsJharkhand news

