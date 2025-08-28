झारखंड के दो मंत्रियों को धमकी देने वाला युवक पटना से गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

गिरिडीह: झारखंड सरकार के दो मंत्रियों को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक पुलिस की पकड़ में आ गया है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को 24 घंटे के भीतर जान से मारने की बात कही थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) गठित कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर पटना (बिहार) से गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला 27 अगस्त का है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में युवक ने खुद को अंकित कुमार मिश्रा, निवासी राजेन्द्र नगर, गिरिडीह बताया. उसने खुलेआम कहा कि वह घर से कसम खाकर निकला है और जब तक दोनों मंत्रियों को नहीं मार देगा, तब तक घर नहीं लौटेगा. इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया.

इस मामले में गिरिडीह के निवासी अजीत कुमार के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 248/25 दर्ज की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर) जीवाहन उरांव के नेतृत्व में SIT का गठन किया. टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर छानबीन शुरू की और आरोपी की लोकेशन पटना में ट्रेस की.

SIT ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पटना से दबोच लिया. उसकी पहचान 21 वर्षीय अंकित कुमार मिश्रा, पिता अरुण मिश्रा, निवासी राजेन्द्र नगर, गिरिडीह के रूप में हुई. पूछताछ में उसने धमकी भरा वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कबूल की है. पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि, अब तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि उसका किसी बड़े आपराधिक गिरोह से कोई संबंध है. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

