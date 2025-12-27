Advertisement
गोड्डा में ECL डंपिंग यार्ड में अंधाधुंध फायरिंग, डोजर फूंकने की कोशिश

Jharkhand News: झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित ईसीएल की राजमहल परियोजना में ठेका संचालित कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लालघुटवा लोहंडिया के मध्य स्थित डंपिंग एरिया में दिनदहाड़े गोलीबारी और आगजनी की घटना सामने आई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:36 PM IST

Godda News: गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित ECL की राजमहल परियोजना में ठेका संचालित कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लालघुटवा लोहंडिया के मध्य स्थित डंपिंग एरिया में दिनदहाड़े गोलीबारी और आगजनी की घटना सामने आई है. दो हथियारबंद अपराधियों ने डोजर ऑपरेटर को भागने को कहा और डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया. इसी दौरान एक अपराधी ने पास खड़े दूसरे डोजर पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई और सभी कर्मी अपनी जान बचाने के लिए गार्ड रूम की ओर भागे.

घटना की सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, ललमटिया थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह और बोआरीजोर थाना प्रभारी आशीष यादव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से पेट्रोल की बोतल, माचिस और डोजर के केबिन में फंसी गोली बरामद की है. 

SDPO चंद्रशेखर आजाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने डंप एरिया में पहुंचकर फायरिंग की और डोजर में आग लगाने का प्रयास किया. मामले की छानबीन की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

साइड सुपरवाइजर मुरलीधर, डोजर ऑपरेटर मुनचुन कुमार और गार्ड खुर्शीद अंसारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ब्लास्टिंग के समय साइड पर डोजर खड़ा था और वे आपस में बात कर रहे थे. तभी दो अज्ञात बदमाश गाली-गलौज करने लगे और उन्हें भागने के लिए कहा. इसके बाद दोनों अपराधियों ने हथियार निकालकर दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली गाड़ी के शीशे में लगी. अपराधियों ने डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, हालांकि आग हल्की होने के कारण जल्द ही बुझ गई.

इनपुट: आईएएनएस और संतोष भगत

यह भी पढ़ें: शराब तस्कर को गिरफ्तार करने गई क्यूआरटी टीम पर हमला, मोबाइल और पिस्टल छीना

