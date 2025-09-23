'आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?', BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2933871
Zee Bihar JharkhandJH Godda

'आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?', BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल

Nishikant Dubey on Congress: BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 'कॉरपोरेट दलाली' और भारतीय धन को विदेशी बैंकों में जमा करने का गंभीर आरोप लगाया. साथ ही राहुल गांधी और जयराम रमेश से तीखे सवाल भी किए हैं.

|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

'आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?', BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल
'आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?', BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल

Nishikant Dubey on Congress: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर 'कॉरपोरेट दलाली' और भारतीय धन को विदेशी बैंकों में जमा करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कांग्रेस को 'देश बेचने का ठेकेदार' करार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल किया कि क्या उन्होंने यह जिम्मेदारी ले रखी है?

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर राहुल गांधी और जयराम रमेश से सवाल किए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "कांग्रेस पार्टी की 'कॉरपोरेट दलाली' और 'भारतीय पैसे' को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने की कहानी राहुल गांधी आपकी जुबानी, 19 मार्च 1985 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, मुंबई एयरपोर्ट पर दो व्यक्तियों (अमीन साहब और नानावती) के पास से लगभग 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर (तत्कालीन मूल्य के हिसाब से आज करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक) जब्त किए गए थे। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि यह पैसा मुरुगेश जयकृष्ण का है."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा ₹100 करोड़ का मानहानि नोटिस

"आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?"

भाजपा सांसद ने दावा किया कि जयकृष्ण गुजरात में व्यापार करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए, अहमदाबाद में 50 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी और 1982 के एशियाई खेलों के लिए पूरा गेम्स विलेज बनवाया. उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात खाद निगम के अध्यक्ष रहे मुरुगेश जयकृष्ण को बैंक ने 'फोन बैंकिंग' से लोन दिया, जबकि 16 कपड़ा मिलें धन की कमी से बंद हो रही थीं. निशिकांत दुबे ने इसे कांग्रेस की 'कॉरपोरेट दलाली' का प्रतीक बताते हुए जयराम रमेश से भी सवाल किया. उन्होंने कहा, "आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?"

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nishikant Dubey

Trending news

Jan Suraaj
Bihar Politics: बगहा में जनसुराज का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब
Bihar News
एक साथ 60 महिला पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग की चपेट में, ये घटना चौंकाने वाली
Nishikant Dubey
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल
Jairam Viplav
Bihar Politics: पीएम के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा संदेश : जयराम विप्लव
Begusarai News
बेगूसराय में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
ED
जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी का कड़ा एक्शन, रांची से लेकर दिल्ली तक रेड
Ashok Choudhary
Bihar Politics: अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा ₹100 करोड़ का मानहानि नोटिस
Dr. Sanjay Jaiswal
सांसद डॉ. संजय जायसवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मेयर करेंगी मानहानि का केस
Prashant Kishor
अदालत की चौखट तक पहुंची प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल की लड़ाई
Bhojpuri news
पवन सिंह के लिए पुका फाड़कर रो रहीं धनश्री, आंखों से नहीं रुक रहे आंसू
;