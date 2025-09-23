'आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?', BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल

Nishikant Dubey on Congress: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर 'कॉरपोरेट दलाली' और भारतीय धन को विदेशी बैंकों में जमा करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कांग्रेस को 'देश बेचने का ठेकेदार' करार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल किया कि क्या उन्होंने यह जिम्मेदारी ले रखी है?

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर राहुल गांधी और जयराम रमेश से सवाल किए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "कांग्रेस पार्टी की 'कॉरपोरेट दलाली' और 'भारतीय पैसे' को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने की कहानी राहुल गांधी आपकी जुबानी, 19 मार्च 1985 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, मुंबई एयरपोर्ट पर दो व्यक्तियों (अमीन साहब और नानावती) के पास से लगभग 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर (तत्कालीन मूल्य के हिसाब से आज करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक) जब्त किए गए थे। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि यह पैसा मुरुगेश जयकृष्ण का है."

"आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?"

भाजपा सांसद ने दावा किया कि जयकृष्ण गुजरात में व्यापार करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए, अहमदाबाद में 50 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी और 1982 के एशियाई खेलों के लिए पूरा गेम्स विलेज बनवाया. उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात खाद निगम के अध्यक्ष रहे मुरुगेश जयकृष्ण को बैंक ने 'फोन बैंकिंग' से लोन दिया, जबकि 16 कपड़ा मिलें धन की कमी से बंद हो रही थीं. निशिकांत दुबे ने इसे कांग्रेस की 'कॉरपोरेट दलाली' का प्रतीक बताते हुए जयराम रमेश से भी सवाल किया. उन्होंने कहा, "आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है?"

-आईएएनएस