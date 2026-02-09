Godda News: बेटी को CTET परीक्षा दिलाने धनबाद गया पिता, इधर सौतेली मां ने अमन को उतारा मौत के घाट!

Godda News: गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक सौतेली मां पर अपने छोटे बेटे की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगा है. यह घटना उस समय हुई, जब पिता अपनी बड़ी बेटी को CTET की परीक्षा दिलाने धनबाद गए हुए थे. मृतक की बड़ी बहन सायना परवीन ने बताया कि वह अपने पिता के साथ CTET परीक्षा देने धनबाद गई थी. जब वापस लौटीं तो उन्होंने अपनी मां से छोटे भाई अमन के बारे में पूछा.

मां ने बताया कि उसे अमन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसके बाद सायना और उनके पिता ने अमन की तलाश शुरू की. अमन ने पीले रंग की चप्पल पहनी हुई थी, जिसका एक चप्पल कुएं के बाहर मिला और दूसरा अंदर. पिता मोहम्मद हसन ने टॉर्च जलाकर कुएं में देखा तो अमन का शव दिखाई दिया.

सौतेली मां पर हत्या करने का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और शव को कुएं से बाहर निकाला. ग्रामीणों ने तत्काल हनवारा पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली. हनवारा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने बताया कि मृतक अमन के पिता मोहम्मद हसन और बड़ी बहन सायना परवीन ने सौतेली मां लवली खातून पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लवली खातून ने ही अमन की हत्या कर शव को कुएं में फेंका है. पुलिस ने हत्या आरोपित मां को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत; युवक का कटा सिर-धड़ बरामद, प्राइवेट पार्ट्स भी काटे

पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था अमन

परिवार वालों के मुताबिक, अमन अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था और परसा स्थित आवासीय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र था. सायना परवीन ने बताया कि उनकी पहली मां का निधन 2023 में बीमारी के कारण हो गया था, जो आंगनबाड़ी में सेविका थीं. मां के निधन के बाद पिता मोहम्मद हसन ने 2025 में लवली खातून से शादी की थी. शादी के बाद से घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था.

रिपोर्ट: संतोष कुमार भगत