'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2873633
Zee Bihar JharkhandJH Godda

'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

BJP MP Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने धक्का मुक्की समेत अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर शनिवार को सांसद निशिकांत दुबे अपनी गिरफ्तारी देने बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना में पहुंचे. हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

Godda BJP MP Nishikant Dubey: गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे. वह अपनी गिरफ्तारी देने बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं ली. बीजेपी सांसद ने कहा कि थाना प्रभारी बताया कि मामला एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया है. अभी FIR स्वीकृति नहीं हुई है, जब स्वीकार हो जाएगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं उसके आधार पर सेक्शन 41 के आधार पर तीन बार नोटिस दिया जाएगा. उसके बाद अगर गिरफ्तारी की संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगा. 

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से यहां के मुखिया भागे थे. मैं यहां का सांसद हूं. यहां की जनता ने चार बार मुझे सांसद बनाया है, चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष कर सकूं और उनके लिए तभी संघर्ष कर सकूंगा. जब मैं कानून का पालन करता बनूंगा. यह 51वां केस है मेरे ऊपर मेरे पत्नी के ऊपर. मेरे बड़े बेटे के ऊपर कई केस भी है, मेरे भाई के ऊपर मेरे माता जी के ऊपर, मैं इस केस से दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचूंगा. 

उन्होंने कहा कि कानून में यह प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें, अगर मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें. मैं आपको जानकारी दे दूं कि सांसद होने के नाते कानून ने मुझे कुछ सुरक्षा दी हुई है. संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है मेरे पास बोलने का अधिकार है. मैंने यहां के चीफ सेक्रेटरी, यहां के डीजीपी यहां के डीसी यहां के एसपी कम डीआईजी के ऊपर FIR प्रिविलेज किया है. 

यह भी पढ़ें: 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके रह रही हैं भारत में: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने कहा कि FIR के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रही है. सभी लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है. अब यह समझिए कि मैं गौ तस्कर पकड़ता हूं तो उसे पर FIR होता है. कानून यह कहता है कि गाय यहां से नहीं ले जा सकते हैं. मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूं. ट्रेफिक एडवाइजरी कमेटी का सुरक्षा कमेटी के भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है. 

रिपोर्ट: विकास राऊत

यह भी पढ़ें: सांसद निशिकांत दुबे की कोशिश और गोड्डा को मिल गई नई ट्रेन, अब सुहाना होगा सफर

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Godda newsBJP MP Nishikant DubeyBaba Baidyanath Temple

Trending news

Godda news
'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
Bihar Voter List
SIR Voter List:9 दिनों बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई आपत्ति दर्ज, आखिर क्यों?
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन की दी बधाई, लेकिन महिलाओं को लिखा खुला पत्र, जानें वादे
Jamshedpur News
झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा, दो मालगाड़ियां आपस में टकराईं, 10 ट्रेनें रद्द
Bihar News
भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा
Bihar Weather
बिहार में बाढ़ का कहर जारी,कई जगह हालात गंभीर,पटना समेत इन जिलों में छाए रहेंगे बादल
Bihar Assembly Election
Bihar Chunav 2025 LIVE: 'कौन झूठा नंबर 1, अभी तय करना बहुत कठिन', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी-तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
Bagaha News
मजदूर हैं साहब! काम के नाम कोई भी ठग ले, बगहा में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा
Ramayan Pal
सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या
Nitish government
फ्री में महिलाएं करेंगी बस का सफर, नीतीश सरकार का रक्षाबंधन पर बड़ा गिफ्ट
;