'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे

Godda BJP MP Nishikant Dubey: गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे. वह अपनी गिरफ्तारी देने बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं ली. बीजेपी सांसद ने कहा कि थाना प्रभारी बताया कि मामला एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया है. अभी FIR स्वीकृति नहीं हुई है, जब स्वीकार हो जाएगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं उसके आधार पर सेक्शन 41 के आधार पर तीन बार नोटिस दिया जाएगा. उसके बाद अगर गिरफ्तारी की संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगा.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से यहां के मुखिया भागे थे. मैं यहां का सांसद हूं. यहां की जनता ने चार बार मुझे सांसद बनाया है, चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष कर सकूं और उनके लिए तभी संघर्ष कर सकूंगा. जब मैं कानून का पालन करता बनूंगा. यह 51वां केस है मेरे ऊपर मेरे पत्नी के ऊपर. मेरे बड़े बेटे के ऊपर कई केस भी है, मेरे भाई के ऊपर मेरे माता जी के ऊपर, मैं इस केस से दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचूंगा.

उन्होंने कहा कि कानून में यह प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें, अगर मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करें. मैं आपको जानकारी दे दूं कि सांसद होने के नाते कानून ने मुझे कुछ सुरक्षा दी हुई है. संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है मेरे पास बोलने का अधिकार है. मैंने यहां के चीफ सेक्रेटरी, यहां के डीजीपी यहां के डीसी यहां के एसपी कम डीआईजी के ऊपर FIR प्रिविलेज किया है.

यह भी पढ़ें: 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके रह रही हैं भारत में: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने कहा कि FIR के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रही है. सभी लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है. अब यह समझिए कि मैं गौ तस्कर पकड़ता हूं तो उसे पर FIR होता है. कानून यह कहता है कि गाय यहां से नहीं ले जा सकते हैं. मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूं. ट्रेफिक एडवाइजरी कमेटी का सुरक्षा कमेटी के भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है.

रिपोर्ट: विकास राऊत

यह भी पढ़ें: सांसद निशिकांत दुबे की कोशिश और गोड्डा को मिल गई नई ट्रेन, अब सुहाना होगा सफर

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!