गोड्डा में 'कंगारू कोर्ट': नाबालिग के साथ दो युवकों को बिजली के खंभे से बांधा, वीडियो वायरल; थाना प्रभारी ने पल्ला झाड़ा, SDPO ने की पुष्टि

Godda News: झारखंड के गोड्डा में ग्रामीणों ने नाबालिग और दो युवकों को बिजली के पोल से बांधकर दी सजा. SDPO ने की पुष्टि, थाना प्रभारी ने झाड़ा पल्ला. वीडियो वायरल

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:40 AM IST

गोड्डा/मेहरमा: झारखंड के गोड्डा जिले से तालिबानी सजा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मेहरमा थाना क्षेत्र के बेनीदास भुस्का गांव में ग्रामीणों ने एक नाबालिग लड़की और दो युवकों को 'अवैध संबंध' के आरोप में पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

1. रात के अंधेरे में भीड़ का फैसला
जानकारी के मुताबिक, घटना शुक्रवार की देर रात की है. ग्रामीणों ने बहियार (खेतों) में तीनों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा और कानून हाथ में लेते हुए उन्हें बिजली के पोल से बांध दिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को मुक्त कराकर मेहरमा थाना ले आई.

2. अधिकारियों के बयानों में 'महायुद्ध': कौन सच, कौन झूठ?
इस मामले में पुलिस के दो बड़े अधिकारियों के बयानों ने मामले को संदिग्ध बना दिया है

ये भी पढ़ें: गिरफ्तार हुआ मुजफ्फरपुर का शातिर अपराधी 'झामु', दर्जनों वारदातों को दे चुका था अंजाम

थाना प्रभारी (सौरभ कुमार): जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पूरी घटना को सिरे से खारिज कर दिया.

SDPO (चंद्रशेखर आजाद): महगामा अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने आधिकारिक बयान (Bite) के लिए कुछ समय इंतजार करने को कहा है.

3. मां का आवेदन और 'जी मीडिया' का स्टैंड
पीड़ित नाबालिग की मां ने मेहरमा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. हालांकि Zee Media वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और एसडीपीओ के बयान के अनुसार घटना पूरी तरह सत्य है.

रिपोर्ट: संतोष कुमार भगत

