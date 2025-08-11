Godda Police Encounter: गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात सूर्या हांसदा ढेर, परिजनों ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप
Godda Police Encounter: गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात सूर्या हांसदा ढेर, परिजनों ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप

Godda Police Encounter News: गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ में सोमवार को पुलिस और सूर्या हांसदा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई. सूर्या चार बार बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ चुका था और कई मामलों में वांछित था.

Last Updated: Aug 11, 2025, 03:27 PM IST

गोड्डा में पुलिस मुठभेड़
गोड्डा में पुलिस मुठभेड़

Surya Hansda Encounter News: गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ में सोमवार को पुलिस और कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक विशेष ऑपरेशन के तहत की गई थी, जबकि स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

सूर्या हांसदा का नाम गोड्डा और आसपास के इलाकों में लंबे समय से चर्चित रहा है. वह बोरियो विधानसभा सीट से चार बार चुनाव लड़ चुका था. चुनावी राजनीति के साथ-साथ उसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी सामने आया था, जिससे वह पुलिस के राडार पर लंबे समय से था.

सूर्या हांसदा की मौत के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल है. मां और पूर्व जिला परिषद सदस्य नील मनी मुर्मू तथा उसकी पत्नी ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सूर्या को पहले से पकड़कर रखा गया था और फिर इस घटना को मुठभेड़ का रूप दे दिया गया.

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक (SP) मुकेश कुमार ने कहा है कि इस घटना की विस्तृत जानकारी और ऑपरेशन से जुड़े तथ्य आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए जाएंगे. फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं.

इनपुट- संतोष कुमार भगत

