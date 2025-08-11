'सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी नहीं था, 25 मामलों में था वॉन्टेड, हथियार भी बरामद': Godda Police

Godda Police On Surya Hansda Encounter: गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में सोमवार को पुलिस और कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सूर्या की मौत हो गई. इस मामले पर गोड्डा पुलिस ने शाम सात बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि यह फर्जी मुठभेड़ नहीं है. पुलिस का कहना है कि सूर्या पर केवल गोड्डा और साहेबगंज में ही 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका आपराधिक इतिहास लंबा है.

गोड्डा SP मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने करीब आधा दर्जन हथियार बरामद किए हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ECL में हुई गोलीबारी की घटना में भी सूर्या का हाथ था. पुलिस अब अन्य जिलों से भी सूर्या के आपराधिक मामलों की जानकारी जुटा रही है.

सूर्या हांसदा बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह अपनी आपराधिक छवि के लिए ज्यादा जाना जाता था. पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उस पर गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे.

सूर्या की मां और पूर्व जिला परिषद सदस्य नील मनी मुर्मू तथा उसकी पत्नी ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि सूर्या को साजिश के तहत मार दिया गया. इन आरोपों को लेकर पुलिस ने साफ किया है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई और मुठभेड़ के दौरान ही उसकी मौत हुई.

इनपुट- संतोष कुमार भगत

