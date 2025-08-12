गोड्डा एनकाउंटर पर बवाल, सूर्या हांसदा के परिजनों का आरोप, कहा- पहले करेंट से जलाया, फिर मारी गोली
गोड्डा एनकाउंटर पर बवाल, सूर्या हांसदा के परिजनों का आरोप, कहा- पहले करेंट से जलाया, फिर मारी गोली

गोड्डा जिले के सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मामला गर्मा गया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि सूर्या को मुठभेड़ में नहीं बल्कि पहले टॉर्चर करके मारा गया. पत्नी और मां दोनों ने दावा किया कि उसके शरीर पर जलने के निशान थे और बाद में गोली मारी गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:34 PM IST

गोड्डा एनकाउंटर पर बवाल
गोड्डा एनकाउंटर पर बवाल

गोड्डा जिले के ललमटिया में रहने वाले सूर्या हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत ने पूरे मामले को विवादों के घेरे में ला दिया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, जिसके बाद परिवार ने आदिवासी रीति-रिवाज से घर के आंगन में ही दफनाया. लेकिन दफनाने के साथ ही परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे मामला गरमा गया.

सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू का दावा है कि उनके पति को एनकाउंटर में नहीं, बल्कि पहले टॉर्चर कर मारा गया. उन्होंने कहा कि सूर्या के हाथ-पैर पर जलने के निशान हैं, जो संभवतः करेंट से जलाए गए होंगे, और इसके बाद गोली मारी गई. सुशीला का आरोप है कि पुलिस का मुठभेड़ का दावा पूरी तरह झूठा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए और वे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी.

सूर्या की मां नीलमुनि मुर्मू ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि उनके बेटे का शव करेंट से जला हुआ था. उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर आरोप लगाया. नीलमुनि ने कहा कि कुछ दिन पहले पंकज मिश्रा ने गोड्डा के एक कार्यक्रम में मंच से कहा था कि यहां कोई अपराधी पैर नहीं पसारेगा, नहीं तो उसे पुलिसिया कार्रवाई में मार दिया जाएगा.

मामले में अब राजनीति भी गरमा गई है. भाजपा प्रवक्ता अमित मंडल ने हेमंत सोरेन सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चल रही है. वहीं, गोड्डा के SP मुकेश कुमार ने फर्जी एनकाउंटर की बात को पूरी तरह खारिज किया और पुलिस के दावे को सही बताया.

परिजनों का कहना है कि सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष CBI जांच जरूरी है. अब सवाल है कि क्या यह मुठभेड़ वाकई पुलिस के अनुसार हुआ या फिर परिजनों के आरोप सही हैं. इस मामले की असल सच्चाई आने वाला समय ही बताएगा.

इनपुट- संतोष कुमार भगत

मुंगेर में प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा

TAGS

Godda Surya Hansda encounter case family alleges first burnt with electric current then shot

