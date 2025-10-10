Advertisement
Jharkhand News: गोड्डा पुलिस का एक्शन, गाड़ी लूटने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा

Jharkhand News:  पथरगामा बाजार से चोरी हुए तीन वाहन और चोर दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हैं. चोरों ने कार की नम्बर प्लेट और रंग दोनो बदल दिया था लेकिन पुलिस ने फिर भी चोरों को पकड़ लिया.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:24 AM IST

Jharkhand News: गोड्डा पुलिस ने पथरगामा बाजार से चोरी हुए तीन वाहन बरामद कर लिए हैं. इनमें एक स्विफ्ट कार भी शामिल है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पथरगामा थाना में कांड संख्या 150/25 के तहत वाहन चोरी की घटना दर्ज की गई थी. गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर मामले की लगातार जांच और छापेमारी जारी थी. 

जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर 2025 की सुबह गोड्डा-महागामा हाईवे पर तेलनी मोड़ के पास एक वाहन जांच अभियान चलाया गया था. सुबह करीब 5:30 बजे महागामा की ओर से आ रही एक एल्युमिनियम रंग की मारुति स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया था. हालांकि, चालक ने गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया.

जांच में यह वही कार निकली जो पथरगामा से चोरी हुई थी. कार सवार दोनों युवकों ने पूछताछ में गाड़ी चोरी करने की बात स्वीकार की. उन्होंने बताया कि उन्होंने कार का रंग बदलकर उस पर नकली नंबर प्लेट लगाई थी. उनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने चोरी हुई स्विफ्ट कार के साथ एक स्पार्क एलएस कार और एक होंडा एसपी मोटरसाइकिल भी बरामद की है.

ये भी पढे़ं: Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

गिरफ्तार आरोपियों में बारकोप निवासी प्रीतम कुमार शामिल है, जिस पर पथरगामा थाना में पहले से कई मामले दर्ज हैं. दूसरा आरोपी साहेबगंज निवासी विक्रम कुमार दास है, जिसके विरुद्ध बोरियो थाना में एक मामला दर्ज है. अन्य गिरफ्तार आरोपियों में  बभनिया निवासी लक्ष्मण मड़ैया  है, जिसके विरुद्ध महागामा और ठाकुरगंगटी थाना में मामले दर्ज हैं. चौथा आरोपी माधुरी सिवानपुर निवासी तेतर कुमार दास है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इनपुट: संतोष कुमार भगत

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

