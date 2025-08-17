Jharkhand News: सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले में अर्जुन मुंडा ने पुलिस के दावे को झूठा बताया, CBI जांच की मांग की
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2885458
Zee Bihar JharkhandJH Godda

Jharkhand News: सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले में अर्जुन मुंडा ने पुलिस के दावे को झूठा बताया, CBI जांच की मांग की

Surya Hansda Encounter News: गोड्डा जिले में सूर्या हांसदा की कथित मुठभेड़ में मौत को लेकर राजनीति तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वारंट सूर्या को गिरफ्तार किया गया और फिर साजिश के तहत एनकाउंटर में मारने की झूठी कहानी गढ़ी गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

झारखंड सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस
झारखंड सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस

Arjun Munda on Surya Hansda Encounter: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा निवासी सूर्या हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी सच से कोसों दूर है और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

अर्जुन मुंडा रविवार को भाजपा की सात सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा जिले के डकैता गांव पहुंचे. यहां उन्होंने सूर्या हांसदा के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें बताया गया कि 10 अगस्त को सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 11 अगस्त को एनकाउंटर में मारे जाने का दावा किया.

मीडिया से बात करते हुए मुंडा ने कहा कि पुलिस ने बिना कोर्ट वारंट और किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सूर्या को गिरफ्तार किया और अगले ही दिन मुठभेड़ में मार गिराने का झूठा दावा कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा घटनाक्रम गोड्डा पुलिस की सोची-समझी साजिश का हिस्सा है.

गोड्डा पुलिस का कहना है कि 11 अगस्त को बोआरीजोर थाना क्षेत्र के धमनी पहाड़ के पास मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा मारा गया. पुलिस के अनुसार, सूर्या पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और गिरफ्तारी के समय उसके साथियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी. इसके जवाब में हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हुई.

अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्थानीय लोगों और परिवार से हुई बातचीत से साफ हो गया है कि पुलिस की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने बताया कि सूर्या पर 25 केस दर्ज थे, जिनमें से 14 मामलों में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. बाकी मामलों में भी पुलिस ने जानबूझकर झूठे केस लगाए.

मुंडा ने सूर्या को सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि सूर्या ने गरीब और असहाय बच्चों के लिए स्कूल खोला था, जिसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते थे. इसके अलावा वे राजनीति में भी सक्रिय थे और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, झारखंड विकास मोर्चा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे.

सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने पहुंचे भाजपा प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा प्रवक्ता अमित मंडल और अनिता सोरेन शामिल थे. इस टीम ने सरकार से मांग की कि सूर्या का शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए.

भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी. जब तक सूर्या हांसदा को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने सरकार पर पुलिस को बचाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच कराने की जोरदार मांग की.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- क्या है सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस, जिसकी वजह से झारखंड में आ गया सियासी भूंकप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsSurya Hansda EncounterArjun Munda

Trending news

Prashant Kishor
'सिर्फ चुनाव के समय याद आता है बिहार' राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर PK का तंज
CP Radhakrishnan
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
Manoj Jha
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर RJD सांसद मनोज झा का हमला, कहा- नहीं मिला जवाब
Samrat Choudhary
'राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने की साजिश' सम्राट चौधरी का बड़ा बयान
Vote Adhikar Yatra
'वोट नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई...', वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
Election Commission
मुख्य चुनाव आयुक्त का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- सात दिन में सबूत दें वरना...
Election Commission
'वोट चोरी कहना जनता को गुमराह करना और संविधान का अपमान': चुनाव आयोग
Bihar politics
राहुल गांधी की यात्रा के बीच NDA की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन
Sanjay Jaiswal
'लालू राज में राहुल बिहार आते तो हो जाता अपहरण', बीजेपी नेता संजय जायसवाल का हमला
Sheikhpura news
15 गांव पूरी तरह जलमग्न... नाव की संख्या मात्र 14, प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल
;