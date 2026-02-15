Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3110236
Zee Bihar JharkhandJH Godda

मेहरमा पुलिस का 'सफेद झूठ' बेनकाब! नाबालिग की मां का आवेदन पोर्टल के पास; जब लिखित शिकायत थी तो क्यों मुकर रहे थे थाना प्रभारी?

Jharkhand News: गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में कथित ‘मॉब जस्टिस’ मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना प्रभारी के इनकार के बीच पीड़िता की मां का लिखित आवेदन सामने आने से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है. एसडीपीओ द्वारा घटना की पुष्टि के बाद पुलिस की भूमिका, कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर जांच तेज करने की मांग उठ रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:22 AM IST

Trending Photos

मेहरमा पुलिस का 'सफेद झूठ' बेनकाब! नाबालिग की मां का आवेदन पोर्टल के पास; जब लिखित शिकायत थी तो क्यों मुकर रहे थे थाना प्रभारी?
मेहरमा पुलिस का 'सफेद झूठ' बेनकाब! नाबालिग की मां का आवेदन पोर्टल के पास; जब लिखित शिकायत थी तो क्यों मुकर रहे थे थाना प्रभारी?

गोड्डा (विशेष रिपोर्ट): मेहरमा थाना क्षेत्र के बेनीदास भुस्का गांव में हुए 'मॉब जस्टिस' के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली अब घेरे में है. जहां एक ओर थाना प्रभारी सौरभ कुमार इस घटना को ही सिरे से खारिज कर रहे थे, वहीं अब लड़की की मां द्वारा दिया गया लिखित आवेदन सामने आ गया है. इस आवेदन ने मेहरमा पुलिस के दावों की हवा निकाल दी है.

1. आवेदन में क्या है? (पीड़िता की मां की गुहार)
हमारे पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, नाबालिग की मां ने मेहरमा थाना में शुक्रवार की रात हुए घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया है. आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि कैसे ग्रामीणों ने कानून हाथ में लिया और बच्चों को बिजली के खंभे से बांधा. यह दस्तावेज साबित करता है कि मामला केवल 'अफवाह' नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है.

2. थाना प्रभारी Vs अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO)
सवाल यह उठता है कि जब थाने में लिखित आवेदन पहुंच चुका था, तो थाना प्रभारी सौरभ कुमार ने फोन पर इस मामले को खारिज क्यों किया?

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: नाबालिग के साथ दो युवकों को बिजली के खंभे से बांधा, वीडियो वायरल

क्या पुलिस गांव के रसूखदारों को बचाने के लिए मामले को दबाना चाहती थी?

अगर एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना की पुष्टि न की होती, तो क्या यह मामला फाइलों में दफन हो जाता?

3. 'मॉब जस्टिस' पर कानून सख्त, फिर सुस्ती क्यों?
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में भीड़ को 'ऑन द स्पॉट' फैसला लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. नाबालिग को पोल से बांधना उसकी गरिमा और अधिकारों का खुला उल्लंघन है. थाना प्रभारी की 'ना' और एसडीपीओ की 'हां' के बीच फंसी यह जांच अब जिले के वरीय अधिकारियों (SP) की सक्रियता की मांग कर रही है.

रिपोर्ट: संतोष कुमार भगत

 

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि पर 'बाबा नगरी' में उमड़ा आस्था का महाकुंभ, शिव-शक्ति का अद्भुत मिलन
Naugachia News
नवगछिया: भोर में सिलेंडरों के धमाकों से दहला सधुआ बाजार, लाखों की संपत्ति स्वाहा
Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि स्पेशल: बक्सर से देवघर और मुजफ्फरपुर तक उमड़ा श्रद्धा का समंदर
Mahashivratri 2026
बक्सर बना 'मिनी काशी': महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब;
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत कांड: जहानाबाद पहुंची CBI, पतियावां गांव में मीडिया की एंट्री बैन
Madhubani News
खौफ में मधुबनी, झंझारपुर में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या... थर्राया जिला
Sheohar news
शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला
bihar news today
Bihar Breaking News Live: पटना में छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी, छत पर घसीटने के निशान और शराब मिलने से सनसनी... देखें पल-पल की अपडेट
Godda news
नाबालिग के साथ दो युवकों को बिजली के खंभे से बांधा, वीडियो वायरल
Patna AIIMS Student Death
पटना एम्स छात्रा मौत कांड: सुसाइड या सोची-समझी हत्या? 7वें तल्ले की छत पर मिली शराब