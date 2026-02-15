मेहरमा पुलिस का 'सफेद झूठ' बेनकाब! नाबालिग की मां का आवेदन पोर्टल के पास; जब लिखित शिकायत थी तो क्यों मुकर रहे थे थाना प्रभारी?

गोड्डा (विशेष रिपोर्ट): मेहरमा थाना क्षेत्र के बेनीदास भुस्का गांव में हुए 'मॉब जस्टिस' के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली अब घेरे में है. जहां एक ओर थाना प्रभारी सौरभ कुमार इस घटना को ही सिरे से खारिज कर रहे थे, वहीं अब लड़की की मां द्वारा दिया गया लिखित आवेदन सामने आ गया है. इस आवेदन ने मेहरमा पुलिस के दावों की हवा निकाल दी है.

1. आवेदन में क्या है? (पीड़िता की मां की गुहार)

हमारे पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, नाबालिग की मां ने मेहरमा थाना में शुक्रवार की रात हुए घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया है. आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि कैसे ग्रामीणों ने कानून हाथ में लिया और बच्चों को बिजली के खंभे से बांधा. यह दस्तावेज साबित करता है कि मामला केवल 'अफवाह' नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है.

2. थाना प्रभारी Vs अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO)

सवाल यह उठता है कि जब थाने में लिखित आवेदन पहुंच चुका था, तो थाना प्रभारी सौरभ कुमार ने फोन पर इस मामले को खारिज क्यों किया?

क्या पुलिस गांव के रसूखदारों को बचाने के लिए मामले को दबाना चाहती थी?

अगर एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना की पुष्टि न की होती, तो क्या यह मामला फाइलों में दफन हो जाता?

3. 'मॉब जस्टिस' पर कानून सख्त, फिर सुस्ती क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में भीड़ को 'ऑन द स्पॉट' फैसला लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. नाबालिग को पोल से बांधना उसकी गरिमा और अधिकारों का खुला उल्लंघन है. थाना प्रभारी की 'ना' और एसडीपीओ की 'हां' के बीच फंसी यह जांच अब जिले के वरीय अधिकारियों (SP) की सक्रियता की मांग कर रही है.

रिपोर्ट: संतोष कुमार भगत