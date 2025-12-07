बिहार में भी थी ठगी की योजना, पर पहले ही पकड़ा गया, गोड्डा में फर्जी IRCTC ऑफिस खोलकर लूट रहा था लोगों को

Godda IRCTC Job Scam: गोड्डा पुलिस ने आईआरसीटीसी (रेलवे) में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी राकेश रौशन को रूपियामा गांव से पकड़ा गया. वह एक फर्जी प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा था, जिसके माध्यम से उसने 150 से 200 लोगों से धोखाधड़ी की. यह कार्रवाई गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर परिक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में गठित एक विशेष छापामारी दल ने की. गुप्त सूचना के आधार पर दल ने जिले के विभिन्न स्थानों पर लगातार अभियान चलाया.

छापामारी और अनुसंधान के दौरान, जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी राकेश रौशन (पिता-बालमुकुन्द झा) को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक छोटा की-पैड मोबाइल फोन, आईआरसीटीसी के नाम से फर्जी चेक लिस्ट, फर्जी एग्रीमेंट और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं.

गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी ने गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में आईआरसीटीसी कंपनी के नाम से एक फर्जी कार्यालय खोला था. यहां प्रशिक्षण और नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लेकर धोखाधड़ी की जा रही थी.

प्रियदर्शी के अनुसार, आरोपी ने लगभग 150 से 200 लोगों को प्रशिक्षण देने और आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी की है. इनमें गोड्डा के साथ साथ दुमका के भी कुछ लोग ठगी का शिकार हुए हैं. आरोपी की बिहार में भी धोखाधड़ी करने की योजना थी, लेकिन उसे इससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: संतोष भगत

