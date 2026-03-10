Advertisement
नेहरू, एडविना माउंटबेटन और 1962 की जंग: निशिकांत दुबे ने कुरेदे कांग्रेस के पुराने जख्म, राहुल गांधी के विदेशी दौरों की खोली कुंडली!

Nishikant Dubey on Rahul Gandhi: राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है. ये 260 यात्राएं किसने स्पांसर की हैं? किसके पैसे पर जाते हैं? 20 अप्रैल, 2025 को बोस्टन में कहते हैं, चुनाव आयोग कम्प्रोमाइज्ड हैं. बहस में भाग लेते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, 2009 में मैं भी संयोग से सांसद हो गया था. भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटिया राजनीति नहीं की थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 10, 2026, 07:53 PM IST

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना (फोटो क्रेडिट- Sansad TV)
लोकसभा में मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई. इस दौरान जब भाजपा के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए, तभी तय हो गया था कि वे राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ आग उगलने में कोई हिचक महसूस नहीं करेंगे और हुआ ठीक ऐसा ही. निशिकांत दुबे ने एक किताब दिखाते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन को लेकर आपत्तिजनक बातें कही. उन्होंने कहा कि मैं आज भी एक किताब लेकर आया हूं. देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार मुझे है. वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तेदार होंगे, लेकिन इससे मेरा अधिकार कम नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर नॉन एलायनमेंट मूवमेंट बनाया, तो क्या मैं नहीं कहूंगा कि वे अमेरिका के दलाल थे? 1962 में नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कह दिया कि असम चीन में चला गया. यदि आप अमेरिका के गुलाम थे तो क्या हम ये बात नहीं कहेंगे? 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया और आज उससे कैंसर फैल रहा है तो क्या मैं उन पर उंगली नहीं उठाउंगा? 

बहस में भाग लेते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, 2009 में मैं भी संयोग से सांसद हो गया था. भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटिया राजनीति नहीं की थी. ममता बनर्जी जब सदन में रोने लगी थीं, सीपीएम के सांसद गुंडागर्दी करते रहे थे और तब के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कुछ नहीं किया था. हमने स्पीकर पर कागज नहीं फेंका था. इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के सांसद को कांग्रेस के सांसदों ने पीटना शुरू किया तो हमने बचाया था. उसके बाद हम बाहर चले गए थे. 2014 में कांग्रेस के दो सांसदों ने मिर्च का स्प्रे फेंका था. फिर भी हम स्पीकर के खिलाफ नहीं गए थे. थंबीदुरै जी पर डीएमके के सांसदों ने हमला किया था पर हमने कुछ नहीं किया था. पैसे लेकर सवाल पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर कर दिए गए. हमने उस समय सरकार का साथ दिया था. निशिकांत दुबे ने अरविंद सावंत को टारगेट करते हुए कहा, वे कहते हैं कि बहुत पीड़ा हुआ... मौत का सौदागर, डकैत, देश को बेच दिया... नेता विपक्ष प्रधानमंत्री को ऐसा बोलता रहा और आपको पीड़ा नहीं हुई?

निशिकांत दुबे ने कहा, मैं एलओपी का मतलब लीडर आफ प्रोपेगेंडा मानता हूं. अभी चिल्ला रहे हैं कि एलओपी को बोलने नहीं देते हो. संविधान में तो एलओपी लिखा ही नहीं है. 1947 से लेकर 1977 तक देश में एलओपी के लिए कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं थी. इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी. ऐसे हालात में सरकार गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था. 1967 में सरकार बचाने के लिए वामदलों का समर्थन ले लिया. 1977 में हमारी सरकार आई. 1969 में बालासाहेब ठाकरे की पत्नी पर कांग्रेसी गुंडों ने हमला किया था और इसलिए उन्होंने गोली चलाई थी. उन्होंने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाउंगा. हमारे यहां कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय. लीडर ऑफ द पार्टी या लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? हालत ये हो गई है कि जब सोनिया गांधी ने अध्यक्षी छोड़ी तो उनके पास 206 सांसद थे. राहुल जी अध्यक्ष बन गए तो 44 पर सिमट गई. इसके बाद सोनिया गांधी जी ने प्रियंका गांधी जी को उतारा तो पार्टी 99 तक पहुंच गई. गांधी परिवार में जो पैदा होता है, वो पीएम इन वेटिंग होता है. एलओपी कैसे हो सकता है. गांधी परिवार में पैदा होना ही इस देश पर शासन करने का अधिकार है. ऐसा नहीं हो पा रहा है तो छटपटाहट में माननीय ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए. 

गोड्डा के सांसद ने कहा, किसी भी दल के नेता माइक बंद होने की शिकायत नहीं करते, लेकिन केवल राहुल गांधी का ही माइक बंद होता है. राहुल गांधी 2004 से 2009 के बीच एक बार बोले और वो भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते समय. 2009 से 2014 के बीच वे कलावती के बारे में बोले और उसके बाद कलावती को भूल गए. बोफोर्स कांड के समय 1989 में 150 सांसदों को निकाल बाहर किया गया था. 2015 में उन्होंने सूट बूट की सरकार की बात कही थी. सूट बूट तो वहीं पहनते थे. प्रधानमंत्री जी तो कुर्ता पायजामा पहनते हैं. 2016 में उन्होंने वीके सिंह को सबसे घटिया आदमी बताया था और कन्हैया कुमार को सबसे बेहतर आदमी बताया था. इनकी मानसिकता सेना में विद्रोह करवाने का है. वीके सिंह पर आरोप लगाया गया कि वे सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहते थे. 2022, 2023 और 2024 तक वे पूरी तरह हिंदू विरोध में उतरे. आज तक अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी नहीं गए. 

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है. ये 260 यात्राएं किसने स्पांसर की हैं? किसके पैसे पर जाते हैं? 20 अप्रैल, 2025 को बोस्टन में कहते हैं, चुनाव आयोग कम्प्रोमाइज्ड हैं. एमएस गिल सीईसी होते हैं और इनके सरकार में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तक कम्प्रोमाइज्ड नहीं था. नवीन चावला इनके पिताजी के कार्यालय में था. टीएन शेषण तो आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे. 12 सितंबर, 2017 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहते हैं, हिंदू मुसलमानों को मार रहा है. यहां ओवैसी पर अटैक हुआ, एक बार भी पूछने के लिए गए थे क्या? यहां तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उनकी अपनी सरकार है और वे विदेश में कहते हैं कि यहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है. वर्जीनिया में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में पंजाबियों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है और यहां संसद भवन परिसर में शहीद बेअंत सिंह के पोते को गद्दार कहते हैं. 2023 के 3 मार्च को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे फोन में पेगासस है. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई. कमेटी ने 50 बार राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं को बुलाया गया और फोन दिखाने को कहा गया, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा.

यह भी पढ़ें: स्पीकर नहीं, नेता विरोधी दल के खिलाफ लाया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव: ललन सिंह

