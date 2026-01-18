Advertisement
Zee Bihar JharkhandJH Godda

Godda News: समस्तीपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोड्डा में गोलियों से भूना, पति के खिलाफ गवाही देकर लौट रही थी महिला

Godda Samachar: समस्तीपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार साह की पत्नी वंदना कुमारी ने अपने पति और ससुरालवालों पर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवाया है. इसी केस में वह अदालत से गवाही देकर लौट रही थीं. इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी. उन्हें दो गोलियां लगी हैं. स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में JLNMCH में भर्ती कराया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:57 AM IST

पीड़िता
Godda Crime News: झारखंड के गोड्डा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां इंसाफ की लड़ाई लड़ रही एक महिला को अदालत से लौटते वक्त गोलियों से छलनी कर दिया गया. पीड़िता ने इस जानलेवा हमले के पीछे अपने ही ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और इसे दहेज उत्पीड़न से जुड़ी साजिश बताया है. घटना पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम के पास की है. वंदना कुमारी कोर्ट में तारीख कर घर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा किया और अचानक फायरिंग कर दी. गोली लगते ही वंदना सड़क पर गिर पड़ी और आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रही वंदना कुमारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. वंदना का कहना है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश है, जिसे उसके ससुराल वालों ने अंजाम दिलवाया है. उसका आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई. पीड़िता के मुताबिक, उसके पति संतोष कुमार साह समस्तीपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं. शादी के बाद से ही 15 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी. जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उसे मानसिक और कानूनी रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. 

वंदना ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में कहलगांव निवासी संतोष कुमार साह से हुई थी. उस समय पति कोचिंग चलाते थे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद व्यवहार बदल गया. वर्ष 2020 में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पति की ओर से तलाक का केस किया गया. इसके बाद वर्ष 2021 में वंदना ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दर्ज कराया. इसी मामले की तारीख पर वह कोर्ट गई थी. कोर्ट से लौटते समय ही उस पर हमला कर दिया गया, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है. घटना को लेकर घायल महिला की मां का कहना है कि 2019 में कहलगांव में बेटी की शादी किए थे. उस समय चार लाख का जेवर बनवा कर दिए थे और शादी में चार लाख खर्च किए थे. इसके बावजूद भी 15 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी. पहले भी मारपीट हुई है. इसके बाद केस किया गया था. 

केस की तारीख कर लौट रहे थे तभी वंदना को गोली मारी गई वंदना की मां का ब्रोक है कि उसके पति और ससुराल वालों ने गोली चलवाई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. 

रिपोर्ट- अश्विनी कुमार

