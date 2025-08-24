Surya Hansda Encounter: गोड्डा एनकाउंटर मामले में जांच को पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम, परिवार से की मुलाकात

गोड्डा जिले का सूर्या उर्फ सूर्य नारायण हांसदा एनकाउंटर मामला अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन चुका है. 11 अगस्त को पुलिस ने हिरासत में रहते हुए सूर्या का एनकाउंटर किया था. इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसे फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है.

शनिवार की शाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपनी सात सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा जिले के ललमटिया पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले बोआरीजोर थाना क्षेत्र के धमनी रहरबड़िया पहाड़ का दौरा किया, जहां एनकाउंटर हुआ था. मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की और घटना की जानकारी लेने की कोशिश की.

घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद आयोग की टीम सूर्या के परिजनों से मिलने ललमटिया के डकैता गांव पहुंची. यहां टीम ने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उनकी बातें सुनीं. परिवारवालों ने टीम के सामने अपनी पीड़ा रखी और एनकाउंटर की सच्चाई सामने लाने की मांग की.

मीडिया से बातचीत में आशा लकड़ा ने कहा कि इस मामले से जुड़ी और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं. आयोग तथ्यों की गहराई से जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा.

गौर करने वाली बात यह है कि आशा लकड़ा का राजनीतिक बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है. भाजपा इस एनकाउंटर को फर्जी मानते हुए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

इनपुट- संतोष कुमार भगत

ये भी पढ़ें- VIDEO: नक्सलियों ने हजारीबाग में CCL को दहलाया, 6 गाड़ियां जलाकर मचाई तबाही

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!