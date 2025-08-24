Surya Hansda Encounter: गोड्डा एनकाउंटर मामले में जांच को पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम, परिवार से की मुलाकात
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2895216
Zee Bihar JharkhandJH Godda

Surya Hansda Encounter: गोड्डा एनकाउंटर मामले में जांच को पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम, परिवार से की मुलाकात

गोड्डा के सूर्या उर्फ सूर्य नारायण हांसदा एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण किया और फिर सूर्या के परिजनों से मुलाकात की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:33 PM IST

Trending Photos

सूर्या हांसदा एनकाउंटर
सूर्या हांसदा एनकाउंटर

गोड्डा जिले का सूर्या उर्फ सूर्य नारायण हांसदा एनकाउंटर मामला अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन चुका है. 11 अगस्त को पुलिस ने हिरासत में रहते हुए सूर्या का एनकाउंटर किया था. इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसे फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है.

शनिवार की शाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपनी सात सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा जिले के ललमटिया पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले बोआरीजोर थाना क्षेत्र के धमनी रहरबड़िया पहाड़ का दौरा किया, जहां एनकाउंटर हुआ था. मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की और घटना की जानकारी लेने की कोशिश की.

घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद आयोग की टीम सूर्या के परिजनों से मिलने ललमटिया के डकैता गांव पहुंची. यहां टीम ने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उनकी बातें सुनीं. परिवारवालों ने टीम के सामने अपनी पीड़ा रखी और एनकाउंटर की सच्चाई सामने लाने की मांग की.

मीडिया से बातचीत में आशा लकड़ा ने कहा कि इस मामले से जुड़ी और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं. आयोग तथ्यों की गहराई से जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा.

गौर करने वाली बात यह है कि आशा लकड़ा का राजनीतिक बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है. भाजपा इस एनकाउंटर को फर्जी मानते हुए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

इनपुट- संतोष कुमार भगत

ये भी पढ़ें- VIDEO: नक्सलियों ने हजारीबाग में CCL को दहलाया, 6 गाड़ियां जलाकर मचाई तबाही

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Surya Hansda EncounterGodda news

Trending news

Tejashwi Yadav
Bihar Politics: तेजस्वी यादव के इस अंदाज से खौफजदा हैं दर्जनों RJD विधायक!
Bettiah news
24 अगस्त 1942 का इतिहास, जब चंपारण की धरती पर बहा था आजादी के लिए लहू
Abdul Bari Siddiqui
अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान से विवादों में घिरे, दी सफाई
Jharkhand news
Jharkhand News: रांची में रिम्स-2 की जमीन को लेकर बवाल, ग्रामीण और पुलिस आमने-सामने
Ajay Alok
राहुल-तेजस्वी और लालू पर बरसे अजय आलोक, वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी
Pappu Yadav
पूर्णिया से हराने के लिए कैंप करने वाले तेजस्वी के सम्मान में पप्पू यादव ने किए सजदा
Rahul Gandhi
Bihar Politics: राहुल गांधी ने टाला तेजस्वी की CM उम्मीदवारी का सवाल, NDA ने कसा तंज
Bettiah news
बेतिया पुलिस के लिए शर्मनाक पल, घूसखोर महिला दारोगा ने रिश्वत में मांगी ब्रा-पैंटी!
Ashok Choudhary says Rahul Gandhi
लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं- अशोक चौधरी
Sahebganj news
साहिबगंज से सामने आया मंदिर-मस्जिद विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों से कागजात मांगे
;