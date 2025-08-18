सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को नोटिस

Jharkhand Encounter News: गोड्डा जिले के ललमटिया निवासी और कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा की कथित पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनएसजीसी) ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा जिले के उपायुक्त और एसपी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में तीन दिन के भीतर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर घटना से जुड़ी शिकायतों और अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी देने को कहा गया है.

आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ समन जारी किया जाएगा. यह नोटिस भाजपा के राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की शिकायत पर जारी किया गया है.

सूर्या हांसदा का कथित एनकाउंटर 11 अगस्त को बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ में हुआ था. इससे पहले 10 अगस्त की शाम को देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनकी गिरफ्तारी की गई थी. परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्या को सादे कपड़ों में बाइक से आए पुलिसकर्मी उनकी मौसी के घर से पकड़कर ले गए थे.

सूर्या हांसदा का राजनीतिक करियर कई दलों से जुड़ा रहा. उन्होंने पहली बार 2009 में झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ा था. 2014 में भी इसी पार्टी के उम्मीदवार बने. इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके और दूसरे स्थान पर रहे. 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जेएलकेएम (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) से चुनाव लड़ा, हालांकि इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली.

राजनीति के साथ-साथ सूर्या हांसदा पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे. हाल ही में साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी. इन मामलों में लूट, हिंसा और अन्य गंभीर अपराध शामिल बताए जाते हैं.

सूर्या हांसदा की मौत के बाद स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. उनका कहना है कि सूर्या को हिरासत में लेने के बाद अचानक एनकाउंटर में मारे जाने पर कई सवाल खड़े होते हैं. आयोग द्वारा लिया गया संज्ञान इस मामले की जांच को नया मोड़ दे सकता है.

ये भी पढ़ें- गोड्डा एनकाउंटर केस पर भाजपा हमलावर, अर्जुन मुंडा ने कहा पुलिस की कहानी झूठी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!