गोड्डा में पानी टंकी से गिरने से 2 बच्चों की मौत, 3 घायल

Godda News: गोड्डा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई. जबकि तीन अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि एक पानी की टंकी गिरने हादसा हुआ है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:30 AM IST

Godda Accident: गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डाहुबेड़ा गांव में एक पानी की टंकी गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई जब बच्चे टंकी के नीचे नहा रहे थे. जानकारी के अनुसार, डाहुबेड़ा गांव में स्थित लगभग 30 साल पुरानी सीमेंट की पानी की टंकी अचानक ढह गई. टंकी के नीचे नहा रहे बच्चे इसकी चपेट में आ गए और मलबे में दब गए.

मृतकों की पहचान 5 वर्षीय मेशा नंद पहाड़िया और 6 वर्षीय धमेंद्र पहाड़िया के रूप में हुई है. घायलों में 4 वर्षीय चंदन पहाड़िया, 5 वर्षीय मेशा पहाड़िया और 5 वर्षीय गोरव पहाड़िया शामिल हैं.

घायलों को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक गंभीर घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया.

मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था और बच्चे पहाड़िया जनजाति के थे.ऐसे में पूरा जिला प्रशासन ही सदर अस्पताल में उमड़ पड़ा. एसडीओ, डीएसपी sp, डीसी सभी दौड़ पड़े.

गोड्डा उपायुक्त अंजली यादव और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली. उपायुक्त अंजली यादव ने बताया कि पानी की टंकी गिरने से दो बच्चों की मौत हुई है और तीन घायल हैं, जिनका इलाज जारी है. उन्होंने पुष्टि की कि सभी बच्चे नहाने के लिए टंकी के पास गए थे.

रिपोर्ट: संतोष कुमार भगत

Jharkhand newsGodda news

