Jharkhand: 5 नवंबर से लापता थी महिला, घर के पीछे कुएं में मिली लाश, पति बोला- 'लौटने में देरी...'

Jharkhand News: गोड्डा में काजल नाम की एक महिला का शव उसके ही घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया है. काजल के पति मिथुन भगत के अनुसार, वह अपनी मां को महागामा छोड़कर किराना स्टोर का सामान लेने गया था. लौटने में देर हो गई थी, जिस पर पत्नी ने सवाल उठाया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

Nov 07, 2025, 01:48 PM IST

Jharkhand: 5 नवंबर से लापता थी महिला, घर के पीछे कुएं में मिली लाश
Jharkhand: 5 नवंबर से लापता थी महिला, घर के पीछे कुएं में मिली लाश

Jharkhand News: गोड्डा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. एक महिला का शव उसके घर के पीछे स्थित कुंए से बरामद किया गया है. पूरी घटना गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र स्थित बागजोरी की है. महिला पति से झगड़े के बाद 5 नवंबर से लापता थी. इधर, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है. महिला के पति मिथुन भगत ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. मिथुन भगत के अनुसार, वह अपनी मां को महागामा छोड़कर किराना स्टोर का सामान लेने गया था. लौटने में देर हो गई थी, जिस पर पत्नी ने सवाल उठाया था.

कुएं में मिला काजल का शव
मिथुन भगत ने आगे बताया कि झगड़े के बाद शाम 6:30 बजे से काजल लापता हो गई थी. उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की और मायके में भी फोन कर जानकारी ली, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. मिथुन भगत ने यह भी बताया कि काजल पहले भी कई बार झगड़े के बाद मायके चली जाया करती थी. बता दें कि शुक्रवार (7 नवंबर) की सुबह अचानक घर के पीछे वाले कुएं में काजल का शव दिखा. स्थानीय लोगों ने तत्काल महागामा पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल और एएसआई रोमा कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

दो साल पहले हुई थी काजल-मिथुन की शादी
मृतका के पति ने बताया कि काजल भागलपुर के नाथनगर की रहने वाली थी. उनकी शादी 2023 में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुई थी. दंपती का एक साल का एक छोटा बच्चा भी है. पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि महिला 5 नवंबर से लापता थी और आज उसका शव कुएं से बरामद हुआ है. मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्ट:संतोष कुमार भगत

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

