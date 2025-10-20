Advertisement
Gopalganj: बाप रे बाप! चायवाला है या फ्रॉड? पुलिस ने जब छापा मारा तो मिले इतने पैसे, दो दिन गिनने में लगे

Gopalganj News: गोपालगंज में एक दुकानदार के घर से छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए, ज्वेलरी, 85 एटीएम कार्ड, 75 पासबुक, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल और एक कार को बरामद कर जब्त किया है. साथ ही, विदेशी करेंसी भी जब्त किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Oct 20, 2025

Gopalganj News: गोपालगंज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. पुलिस ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को एक चाय दुकानदार के घर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद किए हैं. पैसे के अलावा पुलिस ने ज्वेलरी, ATM कार्ड, पासबुक, लैपटॉप, मोबाइल और कार भी बरामद किया है. चाय दुकानदार के घर से इतने रुपए मिलना हैरान कर देने वाली बात है. मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच जारी है.  

1 करोड़ 5 लाख रुपये बरामद
दरअसल, गोपालगंज में चाय दुकानदार के घर से छापेमारी में मिले नोटों को गिनने में पुलिस को 2 दिन लग गए. थावे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमेठी गांव में भारी मात्रा में कैश रखा गया है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पुलिस और छापेमारी शुरू कर दी. छापेमारी के दौरान बक्से से 1 करोड़ 5 लाख रुपये बरामद किया. वही मौके से ज्वेलरी, 85 एटीएम कार्ड, 75 पासबुक, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल और एक कार को बरामद कर जब्त किया गया. साथ ही, विदेशी करेंसी भी जब्त किया गया है.

मामले की जांच जारी
साईबर डीएसपी अवंतिका ने बताया कि थावे पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 1 करोड़ 5 लाख रुपये बरामद किया है. मौके से पासबुक औक एटीएम कार्ड भी मिला है. पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक व्यक्ति लोकल है और एक दुबई में रहता है, वहीं उसका आना-जाना लगा रहता है. साथ ही इसके बैकवर्ड-फारवर्ड लिंक की जांच भी की जा रही है.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी, गोपालगंज

