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गोपालगंज में दहेज की बलि चढ़ी 21 वर्षीय नंदिनी, शादी के एक साल बाद ही ससुराल वालों ने छीन ली जिंदगी

Gopalganj News: गोपालगंज में 21 वर्षीय नंदिनी दहेज की बलि चढ़ गई. शादी के एक साल बाद ही ससुराल वालों ने एक अगूंठी को लेकर उसकी जिंदगी छीन ली. इस घटना के बाद से नंदिनी की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:08 AM IST

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गोपालगंज में दहेज की बलि चढ़ी 21 वर्षीय नंदिनी
गोपालगंज में दहेज की बलि चढ़ी 21 वर्षीय नंदिनी

Gopalganj News: गोपालगंज में एक विवाहिता दहेज लोभियों का शिकार हो गई. दहेज में अंगूठी नहीं मिलने पर नाराज ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद शव को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरी घटना कटेया थाना क्षेत्र के कुबरही गांव में हुई, जहां 21 वर्षीय नंदिनी देवी की शादी बुलेट मुसहर से ठीक एक साल पहले हुई थी. मृतका नंदिनी देवी, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली थीं. पिछले साल शादी के दौरान यह तय हुआ था कि एक अंगूठी दी जाएगी. हालांकि, उनकी मां इसे देने में असमर्थ रहीं. इसके परिणामस्वरूप, नंदिनी के ससुराल वालों ने उसे लगातार शारीरिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार बनाया.

यह भी पढ़ें: मोतिहारी में 'कोड वर्ड' से चल रहा था नशे का कारोबार: ढाबे पर छापेमारी, 2 गिरफ्तार

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मृतक की मां सीमा देवी ने बताया कि नंदिनी की शादी पिछले साल बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के दौरान हुए भारी कर्ज के कारण, वह उस समय अंगूठी नहीं दे पाई थीं, हालांकि उन्होंने बाद में अंगूठी देने का वादा किया था. वहीं, उन्हें दोपहर में अपनी बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. हालांकि, उसके बाद के फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला. कुछ घंटों बाद पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी नंदिनी की मौत हो गई है. जब वे घर पहुंचे, तो ससुराल वाले वहां से भाग चुके थे और उनकी बेटी नंदिनी का शव वहीं पड़ा था.

रिपोर्ट: मदेष तिवारी

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