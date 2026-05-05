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गोपालगंज के गजब गुरुजी! ऑनलाइन हाजिरी लगाकर गायब, अब 5639 शिक्षकों का रुकेगा वेतन!

Gopalganj Government Schools: गोपालगंज में सरकारी स्कूलों के 5639 शिक्षकों से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की है. ये शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब थे या लेट पहुंचे थे. सभी शिक्षकों को 72 घन्टे के अंदर स्पष्टीकरण का जबाब देना है.

Written By  MADHESH TIWARI|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 05, 2026, 12:03 PM IST

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गोपालगंज के 5639 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, रुकेगा वेतन! (Photo-AI)
गोपालगंज के 5639 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, रुकेगा वेतन! (Photo-AI)

Gopalganj News: गोपालगंज जिले में सरकारी स्कूलों में जब ई-शिक्षा कोष की जांच की गई तब मामला हैरतअंगेज करने वाला था. 445 ऐसे शिक्षक मिले जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हैं, लेकिन स्कूल नही पहुंचे. वहीं, 24 सौ शिक्षक बिना सूचना गायब मिले. इसके अलावा 2794 शिक्षक देर से स्कूल पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज की.

गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि जिले के ई- शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज की जाती है, जब मैंने जांच किया, तो 6 हजार से ज्यादा शिक्षकों की उपस्थिति में गड़बड़ी मिली. मामला संदेहास्पद लगा. इतने ज्यादा लोग कैसे मार्क ऑन ड्यूटी कर सकते हैं और जांच शुरू की गई. कुछ लोग जनगणना कार्य में हैं. वही, कई शिक्षक गायब मिले. सभी से 72 घन्टे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है.

उन्होंने शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. इतने शिक्षकों के उपस्थिति में गड़बड़ी की सूचना किसी प्रधानाध्यापक ने शिक्षा विभाग को नहीं दी कई. मामलों में गड़बड़ी की जानकारी होने के बावजूद न तो इसे रोका गया और न ही उच्च अधिकारियों को सूचना दिया गया. इसे कार्य में लापरवाही के साथ संभावित मिलीभगत के रूप में देखा जा रहा है.

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जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच में यह भी पाया गया कि जनगणना कार्य में लगे कुछ शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर दोनों जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं कर रहे है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनगणना का कार्य विद्यालय समय से पहले या बाद में किया जाए, तो फिर शिक्षक स्कूल के समय गायब कैसे मिल रहे? मार्क ऑन ड्यूटी क्यों किया जा रहा?

डीइओ योगेश कुमार ने चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, दोषी मिलने पर वेतन वाधित किया जा सकता है. अब इ-शिक्षाकोष के माध्यम से रोजाना निगरानी की जाएगी.

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