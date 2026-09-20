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गोपालगंज में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव

गोपालगंज में किराए के कमरे में NEET छात्रा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है. छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका था. फिलहा, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:31 PM IST
गोपालगंज में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव
Image Credit: गोपालगंज में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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