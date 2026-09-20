/गोपालगंज में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव

राज्य चुनें
गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा रोड में 20 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. छात्रा का शव उसके किराए के कमरे में फंदे से लटकता मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही हैं
किराए के कमरे में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी छात्रा
सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरैया पहाड़ गांव निवासी रघुनाथ शर्मा की 20 वर्षीय बेटी उजाला कुमारी गोपालगंज शहर के श्याम सिनेमा रोड में किराए के कमरे में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान रविवार को उसका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और छात्रा के परिजनों को सूचना दी.
टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए
सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही FSL की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए.
मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका
पुलिस के अनुसार, फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. मामले में हत्या और आत्महत्या समेत विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
तीन भाइयों की इकलौती बहन थी उजाला कुमारी
गोपालगंज शहर में किराए का कमरा लेकर उजाला कुमारी डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए नीट की तैयारी कर रही थी. साथ ही यहां पर वह पढ़ाई भी कर रही थी. उजाला की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उजाला कुमारी का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति का है. छात्रा के पिता रघुनाथ शर्मा लेथ मशीन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. वह तीन भाइयों की इकलौती बहन थी.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी