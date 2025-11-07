Advertisement
बैकुंठपुर में दलित परिवार की पिटाई पर आया सियासी तूफान, नेताओं के तीखे बयान से चुनावी माहौल गरम

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आते ही सियासत गरमा गई है. आरोप है कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर बुचेया गांव में दलित परिवार पर हमला किया गया, जिसमें तीन लोग जख्मी हुए. तेज प्रताप यादव ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, जबकि निरहुआ, सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूडी ने राजद पर दलित विरोधी और गुंडागर्दी फैलाने का आरोप लगाया. 

 

Bihar chunav 2025: गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के बाद मारपीट की बड़ी खबर सामने आई है. आरोप है कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट की गई. पीड़ितों के अनुसार, वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई की. घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग शामिल थे. एसडीपीओ राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद तीन जगहों—बैकुंठपुर थाना के बंगरा, महम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचेया में—मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं. तीनों स्थानों पर अलग-अलग शिकायतें दी गई हैं, जिनमें आरजेडी समर्थकों पर हमला करने के आरोप हैं. उन्होंने कहा कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव की संभावित हार से हताश होकर उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला किया है. मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बंगरा में संजीत मिश्रा, देवकुली में सुमन सिंह और बुचेया में दलित परिवार के सदस्य को पीटा गया. उन्होंने प्रशासन से 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

तेज प्रताप यादव का बयान
jjd के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने गोपालगंज में दलितों की पिटाई के मामले पर कहा कि यदि राजद कार्यकर्ताओं ने यह घटना की है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. चाहे कोई भी हो, ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए. मनेर विधानसभा में मतदान के दौरान आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र द्वारा पुलिस कर्मी से उलझने और धमकी देने के मामले पर तेज प्रताप ने कहा—ये लोग शुरू से गुंडे-मवाली रहे हैं. इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ का बयान

गोपालगंज में दलितों की पिटाई के मामले पर निरहुआ ने कहा—राजद के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. बिहार में बेहद शांतिपूर्ण और बेहतर मतदान हुआ है क्योंकि जनता विकास चाहती है. इस बार जनता राजद की गुंडागर्दी का जवाब वोट से देगी. राजद पहले भी गुंडागर्दी करती थी और आज भी वही कर रही है. राजद खुद को गरीबों की पार्टी बताती है, फिर गरीबों को पीट क्यों रही है?

खेसारी लाल यादव के बयान (राम मंदिर और स्नान विवाद) पर निरहुआ ने कहा—चुनाव के लिए किसी भी पूजा-पद्धति का अपमान नहीं करना चाहिए. खेसारी लाल ने अपने घर पर चल रही कार्रवाई को धार्मिक मुद्दा बताकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की. जहां भी अवैध निर्माण होता है, उसे हटाया जाता है. नगर पालिका ने नोटिस दिया था, नहीं हटाने पर उसे हटाया गया. इसे चुनावी मुद्दा बनाना गलत है.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान

दलित परिवार की पिटाई पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों, दलित–पिछड़ों और सवर्ण समाज को डराने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं. वे सत्ता को जबरदस्ती छीनना चाहते हैं. बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 121 में से 100 सीटें एनडीए जीतेगी. जो लोग अपराध कर रहे हैं, वे सब जेल जाएंगे.

बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद दलित-विरोधी और गरीब-विरोधी है. यही चेहरा अब पूरे बिहार में सामने आ रहा है. चुनाव आयोग को इस मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं, युवाओं और महिलाओं द्वारा एनडीए को समर्थन मिलने पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन यही है कि आज युवा, महिलाएं और गरीब एनडीए के साथ हैं.

