Bihar Crime Bulletin: पटना-गोपालगंज में गोलीबारी, वैशाली-समस्तीपुर में दबंगई, पढ़ें बिहार क्राइम की बड़ी खबरें

Bihar Crime Bulletin: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद दावे किए जा रहे थे कि अब बिहार से अपराध का नामो-निशान मिट जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. बीते 24 घंटों में प्रदेश से कई अपराधिक घटनाएं सामने आईं. राजधानी पटना में भी बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया. पटना के बाढ़ अनुमंडल में आपसी रंजिश में बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना से साबित हो गया कि राजधानी भी सुरक्षित नहीं है. बताया जा रहा है कि बाढ़ अनुमंडल में बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एक बाइक सवार युवक को कुछ अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया. इससे पहले अपराधियों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा.

भाई को परीक्षा दिलाकर लौट रहा था पीड़ित

जानकारी के मुताबिक, घायल युवक प्रिंस खुसरूपुर का रहने वाला है. वह बाइक से अपने भाई को परीक्षा दिलाने हरनौत गया था. घर वापस लौटते वक्त उसके साथ यह घटना हुई. बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ के पास कुछ अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे. अपराधियों ने पहले उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट की. इसके बाद भागने के दौरान प्रिंस के पैर में गोली मार दी. पुलिस इसे दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश बता रही है. पुलिस अपराधियों की पहचान कर धर पकड़ में जुटी है.प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

गोपालगंज में ट्रैक्टर चालक को गोली मारी

उधर गोपालगंज में कल यानी मंगलवार (16 दिसंबर) की देरशाम ट्रैक्टर लेकर जा रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी. पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया. घायल की पहचान यादोपुर थाना क्षेत्र के ओलिपुर निवासी विनोद सिंह के बेटे पीयूष कुमार (18 वर्षीय) के रूप में हुई है. घटना मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के समीप हुई. बताया जा रहा है कि आयुष चीनी मिल से गन्ना गिराकर लौट रहा था, इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए. मांझा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

समस्तीपुर में दबंग पड़ोसी की गुंडई

वहीं समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दरियापुर में बच्चों की विवाद में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दबंग पड़ोसी ने बच्चे की मां को जमकर पीटा. इससे महिला बुरी तरह जख्मी हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने जख्मी महिला को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. जख्मी महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी बबलू सनी की पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है. पीड़िता के पति ने बताया कि बच्चा शाम के समय खेल रहा था. इस दौरान दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ. इसी विवाद को लेकर पड़ोसी ने तीन लोगों के साथ मिलकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया.

वैशाली में दबंगों ने दुकानदार को पीटा

वैशाली जिले के लालगंज में अमरूद देने में की देरी करने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा. जानकारी के मुताबिक, दबंगों ने दुकानदार से 1 किलो अमरूद देने को कहा. दुकानदार के द्वारा अमरुद देने में सिर्फ 5 मिनट देरी होने पर उन्होंने पिटाई करनी शुरू कर दी. जब तक लोग कुछ समझ पाए तब तक पिटाई करने के बाद दबंग दुकानदार की दुकान से सारा पैसा लूट लिया और वहां से फरार हो गए. यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसके आधार पर अब पुलिस आरोपियों को तलाश करने में जुट गई है.

पटना और वैशाली में पुलिस की बड़ी कामयाबी

पटना पुलिस ने मसौढ़ी के लहसुना ओपी थाना क्षेत्र स्थित उस्मानचक के पास एक देशी कट्टा और कारतूस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है. मसौढ़ी एएसपी कोमल मीना ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि उक्त दोनों युवक देशी कट्टा के साथ देखे गए है. पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे. जिन्हें किसी तरह पकड़ा गया. बाद में तलाशी के क्रम में एक देशी कट्टा और दो कारतूस मिले. दोनों लहसुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वहीं वैशाली में एक बाइक पर सवार तीन बदमाश पेट्रोल पंप लूटने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और रास्ते से ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस,तीन मोबाईल और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है. इस बारे में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि काजीपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक सवार तीन बदमाश लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं. इसपर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और वाहन जांच शुरू की. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशो ने पूछताछ में बताया कि वे लोग लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी करताहां थाना क्षेत्र के घटारो के रहने वाले हैं.