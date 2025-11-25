सीतामढ़ी-सोनबरसा 4 लेन मार्ग को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे में दिखी तेजी

Bihar News: केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी-सोनबरसा मार्ग पर चार लेन मार्ग की मंजूरी दे दी हैं. सरकार के इस फैसले से मुजफ्फरपुर से जुड़े जिलों के साथ-साथ नेपाल सड़क मार्ग भी काफी ज्यादा मजबूत होगा.इसके साथ ही इस सड़क को चार लेन मार्ग बनाने से व्यापार में तेजी आएगी, नेपाल सीमा से आवागमन आसान होगा, स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास में लाभ मिलेगा. इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट कर करके दी गई थी. 90 किलोमीटर की दूरी वाले इस सड़क के निर्माण पर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बात की जाए गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण को भी शुरू कर दिया गया है.

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे-

इस एक्सप्रेस-वे से उद्योग से लेकर क्षेत्र के कई व्यापार सुगम होंगे. इसके साथ ही सिलीगुड़ी और गोरखपुर के बीच करीब 600 किलोमीटर तक की दूरी कम होगी. जैसे-जैसे उद्योग का निर्माण होगा वैसे-वैसे रोजगार भी मिलेगा. वे को बनाने के निर्माण कार्य ने तेजी कर दी गई है. भूमि अधिग्रहण के कार्य को भी शुरू कर दिया गया हैं. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे ग्रीनफील्ड परियोजना को पूरा करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए है.

इतने गावों को जोडे़गा ये एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतमढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर कुल 8 जिलों से गुजरेगा. इसके साथ ही यह एक्सप्रेस-वे पूर्वी चंपारण के करीब 56 गांवों से और बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा और बिहार के 313 गांवों से गुजरेगा.एक्सप्रेस-वे को बनाने की लागत करीब 32000 करोड़ होगी और यह 520 किलोमीटर लंबा होगा. बात की जाए गाड़ियों के रफ्तार की तो एक्सप्रेस-वे पर 120 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी.