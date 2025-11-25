Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3017643
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

सीतामढ़ी-सोनबरसा 4 लेन मार्ग को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे में दिखी तेजी

Bihar News: नई सरकार के बनते ही बिहार को आद्योगिकी रूप से बढ़ाने और आवागमन में तेजी लाने के लिए सीतमढ़ी-सोनबरसा मार्ग को मंजूरी दे दी गई. इस एक्सप्रेस की लागत कई करोड़ है. इसके अलावा सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भी तेजी आ गई है.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

सीतामढ़ी-सोनबरसा 4 लेन मार्ग को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे में दिखी तेजी
सीतामढ़ी-सोनबरसा 4 लेन मार्ग को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे में दिखी तेजी

Bihar News: केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी-सोनबरसा मार्ग पर चार लेन मार्ग की मंजूरी दे दी हैं. सरकार के इस फैसले से मुजफ्फरपुर से जुड़े जिलों के साथ-साथ नेपाल सड़क मार्ग भी काफी ज्यादा मजबूत होगा.इसके साथ ही इस सड़क को चार लेन मार्ग बनाने से व्यापार में तेजी आएगी, नेपाल सीमा से आवागमन आसान होगा, स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास में लाभ मिलेगा. इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट कर करके दी गई थी. 90 किलोमीटर की दूरी वाले इस सड़क के निर्माण पर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बात की जाए गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण को भी शुरू कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें: BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे-
इस एक्सप्रेस-वे से उद्योग से लेकर क्षेत्र के कई व्यापार सुगम होंगे. इसके साथ ही सिलीगुड़ी और गोरखपुर के बीच करीब 600 किलोमीटर तक की दूरी कम होगी.  जैसे-जैसे उद्योग का निर्माण होगा वैसे-वैसे रोजगार भी मिलेगा. वे को बनाने के निर्माण कार्य ने तेजी कर दी गई है. भूमि अधिग्रहण के कार्य को भी शुरू कर दिया गया हैं. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे ग्रीनफील्ड परियोजना को पूरा करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतने गावों को जोडे़गा ये एक्सप्रेस-वे
यह एक्सप्रेस-वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतमढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर कुल 8 जिलों से गुजरेगा. इसके साथ ही यह एक्सप्रेस-वे पूर्वी चंपारण के करीब 56 गांवों से और बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा और बिहार के 313 गांवों से गुजरेगा.एक्सप्रेस-वे को बनाने की लागत करीब 32000 करोड़ होगी और यह 520 किलोमीटर लंबा होगा. बात की जाए गाड़ियों के रफ्तार की तो एक्सप्रेस-वे पर 120 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी.

TAGS

Bihar Newspatna newsMuzaffarpur NewsRoad Devlopment NewsState News

Trending news

Bihar politics
'भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट!', RJD के पोस्ट से सियासत गरमाई, JDU का पलटवार
Samastipur News
श्राद्ध भोज में चावल परोसने में देरी पर हुआ बड़ा बवाल, दबंगों ने 6 लोगों को पीटा
Patna Gold Rate
24 कैरेट सोने के दाम धड़ाम! शादियों के सीजन में गहने खरीदने का 'गोल्डन चांस'
Bettiah news
बेतियाः बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 को धरा, एक देशी कट्टा बरामद
Bettiah Weather
सावधान! बेतिया में मौसम का मिजाज बदला, अगले 24 घंटों में और गिरेगा तापमान
patna news
पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को पब्लिक ने मार डाला
muzaffarpur news latest
Muzaffarpur News: दीपक चौरसिया और दो बच्चों की मां सुरुचि कुमारी की अनोखी लव-स्टोरी
patna news
चंदन मिश्रा हत्याकांड में चलेगा स्पीडी ट्रायल, जेल में बंद हैं बादशाह समेत 5 आरोपी
Muzaffarpur
Muzaffarpur: तीन दिन पहले प्रेमी संग भागी बहन, अब भाई ने की आत्महत्या... जानें मामला
Bihar STET answer key 2025
Bihar STET Answer Key 2025: बिहार सीटेट एग्जाम के आंसर की और रिस्पॉन्स सीट जारी