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'या तो कान खराब है या बुद्धि', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का तेजस्वी यादव पर हमला

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उनके बयान की गलत व्याख्या करने पर तीखा पलटवार किया है. मंत्री ने कहा कि तेजस्वी ने 'एजिटेशन' (आंदोलन) शब्द को 'एजुकेशन' (शिक्षा) समझ लिया, जो उनकी कम जानकारी को दर्शाता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 12, 2026, 10:40 PM IST

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मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच शब्दों की जंग तेज हो गई है. मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव के एक सोशल मीडिया तंज का करारा जवाब देते हुए उन पर तीखा हमला बोला है.

पूरा विवाद शिक्षा मंत्री के एक पुराने बयान से शुरू हुआ. दरअसल, मंत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि महिलाओं को 'एजिटेशन' (आंदोलन) करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद नारी शक्ति के लिए खड़े हैं. उनके इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसा था और 'एजिटेशन' शब्द को 'एजुकेशन' (शिक्षा) से जोड़कर सवाल उठाए थे. इसी बात पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव ने गलत समझ लिया है या फिर उन्हें सुनाई कम दे रहा है.

मिथिलेश तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि या तो तेजस्वी जी का कान खराब है, या उनकी आंखों में समस्या है, या फिर उनकी बुद्धि ही खराब हो चुकी है. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को एनडीए सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल में आना चाहिए, जहां उनके आंख, कान और बुद्धि का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि हम जांच कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनसे ऐसी भाषाई गलतियां न हों.

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शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी यादव को 'एजिटेशन' और 'एजुकेशन' के बीच का अंतर भी समझाया. उन्होंने कहा कि 'एजुकेशन' का मतलब शिक्षा होता है और 'एजिटेशन' का मतलब आंदोलन होता है. मंत्री ने तंज कसते हुए आगे कहा कि चूंकि तेजस्वी जी ने कभी ढंग से शिक्षा ली नहीं और कभी कोई आंदोलन किया नहीं, इसलिए उन्हें दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं. उन्होंने अंत में यह भी सलाह दी कि तेजस्वी यादव को अभी और ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है.

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