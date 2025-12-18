Advertisement
कोहरा बना जानलेवा! गोपालगंज में भीषण हादसा, बगूसराय में भी टक्कर

Gopalganj News: बिहार के कई जिलों में घना कोहरा और भीषण ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैगोपालगंज में जीरो विजिबिलिटी के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ, जबकि बेगूसराय में एनएच पर 1020 मीटर तक ही दृश्यता रहीकोहरे से जनजीवन और यातायात प्रभावित है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:17 AM IST

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Gopalganj News: बिहार के कई जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. गोपालगंज जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन गई, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए.  घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोहरे की वजह से सुबह से ही सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. 

थावे थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा
यह हादसा गुरुवार सुबह थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव के पास हुआ, जहां दो यात्री बसों की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बसों में सवार कई यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. वहीं थावे थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटाया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था सामान्य की जा सके.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

ये भी पढ़ें: Bihar News: ठंड-कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, प्रीमियम ट्रेनों पर भी असर

बेगूसराय में भीषण ठंड की कहर
उधर बेगूसराय जिले में इस साल का अब तक का सबसे भीषण ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. सुबह 8:30 बजे के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे महज 10 से 20 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था. हालात ऐसे रहे कि दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार में चलना पड़ा. कोहरे के कारण सड़कों पर रफ्तार थम सी गई है और लोग बेहद सतर्क होकर यात्रा कर रहे हैं.

बेगूसराय में कोहरे से स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ीं
ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों, मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों पर पड़ रहा है, जिन्हें सुबह-सुबह घरों से निकलना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल पहली बार इतना घना कोहरा देखने को मिला है. कोहरे की वजह से छोटे हादसे भी हो रहे हैं. बेगूसराय के पावर हाउस चौक पर सुबह दो बाइकों की टक्कर में दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया. वहीं लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया है, जिससे ठंड और कोहरे की मार दोहरी हो गई है.

रिपोर्ट: राजीव कुमार

