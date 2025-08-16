Gopalganj Assembly Seat: गोपालगंज सीट पर रहा है BJP का दबदबा, क्या महागठबंधन इस बार रोक पाएगा ये सिलसिला?

Gopalganj Assembly Seat: बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा सीट आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई साबित होने जा रही है. यह सीट न केवल जिले का नाम साझा करती है, बल्कि कई सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच यहां का मतदाता इस बार बदलाव की उम्मीद में है. गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या बाढ़ है. गंडक नदी और सारण तटबंध के किनारे बसे दर्जनों गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं. इससे न केवल हजारों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है, बल्कि गन्ना किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.

इसके अलावा क्षेत्र में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है. आज भी पीजी की पढ़ाई के लिए छात्रों को पटना, बनारस या गोरखपुर का रुख करना पड़ता है. सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसे और गंभीर बीमारी की हालत में लोगों को गोरखपुर रेफर किया जाता है, जिससे आम जनता परेशान है. स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज की स्थापना हो.

राजनीतिक समीकरण और प्रमुख दावेदार

2020 में भाजपा के सुभाष सिंह ने कांग्रेस के आसिफ गफूर को 30 हजार वोटों से हराया था. उनके निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कुसुम देवी ने राजद के मोहन गुप्ता को 1700 वोटों के करीबी अंतर से हराया था. इस बार भाजपा से फिर कुसुम देवी मैदान में हैं, जबकि राजद से रेयाजुल हक एक बार फिर किस्मत आजमा सकते हैं. वहीं निर्दलीय रूप में साधु यादव की सक्रियता भी सियासी समीकरणों को बदल सकती है.

जातीय समीकरण

गोपालगंज में मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और स्वर्ण जातियों के वोट भी महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय कर सकते हैं. वहीं जनता की प्रमुख मांगों की बात करें तो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पीजी कॉलेज की सुविधा गोपालगंज रेलवे स्टेशन से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें, बाढ़ से स्थायी राहत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन जैसे मुद्दे बेहद अहम हैं.

