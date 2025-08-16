Gopalganj Assembly Seat: गोपालगंज सीट पर रहा है BJP का दबदबा, क्या महागठबंधन इस बार रोक पाएगा ये सिलसिला?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2884364
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Gopalganj Assembly Seat: गोपालगंज सीट पर रहा है BJP का दबदबा, क्या महागठबंधन इस बार रोक पाएगा ये सिलसिला?

Gopalganj Assembly Seat: गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2025 में कड़े मुकाबले की उम्मीद है. बाढ़, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार यहां की मुख्य समस्याएं हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:51 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज विधानसभा सीट
गोपालगंज विधानसभा सीट

Gopalganj Assembly Seat: बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा सीट आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई साबित होने जा रही है. यह सीट न केवल जिले का नाम साझा करती है, बल्कि कई सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच यहां का मतदाता इस बार बदलाव की उम्मीद में है. गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या बाढ़ है. गंडक नदी और सारण तटबंध के किनारे बसे दर्जनों गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं. इससे न केवल हजारों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है, बल्कि गन्ना किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: बरौली सीट पर 2020 में खिला था कमल, क्या इस बार भी BJP का दबदबा रहेगा कायम?

इसके अलावा क्षेत्र में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है. आज भी पीजी की पढ़ाई के लिए छात्रों को पटना, बनारस या गोरखपुर का रुख करना पड़ता है. सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसे और गंभीर बीमारी की हालत में लोगों को गोरखपुर रेफर किया जाता है, जिससे आम जनता परेशान है. स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज की स्थापना हो.

राजनीतिक समीकरण और प्रमुख दावेदार
2020 में भाजपा के सुभाष सिंह ने कांग्रेस के आसिफ गफूर को 30 हजार वोटों से हराया था. उनके निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कुसुम देवी ने राजद के मोहन गुप्ता को 1700 वोटों के करीबी अंतर से हराया था. इस बार भाजपा से फिर कुसुम देवी मैदान में हैं, जबकि राजद से रेयाजुल हक एक बार फिर किस्मत आजमा सकते हैं. वहीं निर्दलीय रूप में साधु यादव की सक्रियता भी सियासी समीकरणों को बदल सकती है.

जातीय समीकरण
गोपालगंज में मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और स्वर्ण जातियों के वोट भी महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय कर सकते हैं. वहीं जनता की प्रमुख मांगों की बात करें तो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पीजी कॉलेज की सुविधा गोपालगंज रेलवे स्टेशन से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें, बाढ़ से स्थायी राहत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन जैसे मुद्दे बेहद अहम हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Gopalganj Assembly SeatGopalganj newsBihar NewsBihar politics

Trending news

Barauli Assembly Seat
बरौली सीट पर 2020 में खिला था कमल, क्या इस बार भी BJP का दबदबा रहेगा कायम?
Vaishali news
पुलिस पर फायरिंग... अपराधियों को पकड़ने गई टीम पर हमला, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष
patna news
चाकू से काट दिया मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
siwan news
सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती
Ramdas Soren
स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा जनसैलाब
Sanjay Saraogi
'राहुल गांधी सीजनल टूरिस्ट', वोट अधिकार यात्रा पर मंत्री संजय सरावगी का हमला
ajay mandal
'अर्पणा मेरी भगनी, मुझे कोई बीमारी नहीं', गोपाल मंडल के आरोप पर अजय मंडल का पलटवार
Bihar politics
महागठबंधन की हुंकार, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक
Professor Chandrashekhar
DMCH Rahul Mandal Case: राहुल मंडल के घर पहुंचे राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर
Pawan Khera
लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिहार से 'वोट अधिकार यात्रा' : पवन खेड़ा
;