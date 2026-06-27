/गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, ग्रामीणों की हो गई बल्ले-बल्ले!

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कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है. यूपी सीमा पर 24 घंटे सघन जांच की जा रही है. लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर नए हथकंडों से शराब की तस्करी करने में लगे हुए हैं. वहीं, आज गोपालगंज में शराब लेकर आ रही एक कार भोरे में हीरो एजेंसी के समीप पेड़ से टकरा गई. फिर क्या था, कार में रखा शराब बाहर बिखर गया.
ग्रामीणों ने लूट लिया शराब
जैसे ही इसकी खबर ग्रामीणों तक पहुंची, मौके पर शराब लूटने वालों की होड़ मच गई. देखते ही देखते कार के अंदर और बाहर के सभी शराब को ग्रामीणों ने लूट लिया. शराब लूटते ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां उन्हें क्षतिग्रस्त कार ही मिली.
कार चालक मौके से फरार
मिली जानकारी के अनुसार, भोरे बाजार में हीरो एजेंसी के पास, तेजी से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना के बाद कार चालक और अन्य मौके से फरार हो गए. कार के अंदर अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी, जिसे देख लोगों ने लूटना शुरू कर दिया.
इनपुट: मदेश तिवारी, गोपालगंज
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