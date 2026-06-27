/गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, ग्रामीणों की हो गई बल्ले-बल्ले!

कार चालक मौके से फरार

मिली जानकारी के अनुसार, भोरे बाजार में हीरो एजेंसी के पास, तेजी से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना के बाद कार चालक और अन्य मौके से फरार हो गए. कार के अंदर अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी, जिसे देख लोगों ने लूटना शुरू कर दिया.