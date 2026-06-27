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गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, ग्रामीणों की हो गई बल्ले-बल्ले!

गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद चालक और अन्य मौके से फरार हो गए. वहीं, जैसे ही इसकी खबर ग्रामीणों तक पहुंची, मौके पर शराब लूटने वालों की होड़ मच गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:49 PM IST
गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, ग्रामीणों की हो गई बल्ले-बल्ले!
Image Credit: गोपालगंज में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, ग्रामीणों की हो गई बल्ले-बल्ले!Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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