गोपालगंज और सीवान में CM नीतीश की ताबड़तोड़ जनसभाएं, कहा- अब भय नहीं, बिहार में कानून का राज कायम है

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सिवान और गोपालगंज जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित किया. इन सभाओं में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की.

सिवान की सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि “2005 से पहले बिहार में अपराध और भय का माहौल था, लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे, लेकिन अब कानून का राज कायम है.” उन्होंने दावा किया कि आज राज्य में कोई अपराधी बच नहीं सकता और सरकार की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है.

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 10 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है और आगे का लक्ष्य 40 लाख रोजगार सृजन का है.

उन्होंने कहा कि एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया है. नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ा है.

नीतीश कुमार ने अपनी जनसभाओं में कई लोककल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए की गई है. गरीब परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू है और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, बल्कि मंदिरों की चारदीवारी भी बनवाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि “पहले बिहार में धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, लेकिन हमने सबको साथ लेकर चलने की परंपरा कायम की है.”

सीएम नीतीश कुमार ने गर्व के साथ कहा कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि “हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया है. शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान – यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है.”

गोपालगंज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लालू परिवार और महागठबंधन पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “कुछ लोग सत्ता में रहकर केवल अपने परिवार के लिए काम करते रहे, बिहार की जनता के लिए नहीं. ऐसे लोगों को वोट मत दो.” उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हर तबके को ध्यान में रखकर काम किया है.

नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में पूरी तरह सहयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि “पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार को जो सहायता मिली है, उससे विकास की रफ्तार और तेज हुई है.”

सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि “एनडीए को एक बार फिर मौका दें ताकि विकास की यह यात्रा जारी रह सके.”

