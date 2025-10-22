Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2971784
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

गोपालगंज और सीवान में CM नीतीश की ताबड़तोड़ जनसभाएं, कहा- अब भय नहीं, बिहार में कानून का राज कायम है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान और गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कीं. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में भय और अपराध का राज था, लेकिन अब कानून का राज है. नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिनमें महिलाओं को आरक्षण, पेंशन बढ़ोतरी और रोजगार सृजन जैसी योजनाएं शामिल हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:32 PM IST

Trending Photos

सिवान और गोपालगंज में नीतीश कुमार की जनसभाएं
सिवान और गोपालगंज में नीतीश कुमार की जनसभाएं

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सिवान और गोपालगंज जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित किया. इन सभाओं में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की.

सिवान की सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि “2005 से पहले बिहार में अपराध और भय का माहौल था, लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे, लेकिन अब कानून का राज कायम है.” उन्होंने दावा किया कि आज राज्य में कोई अपराधी बच नहीं सकता और सरकार की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है.

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 10 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है और आगे का लक्ष्य 40 लाख रोजगार सृजन का है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया है. नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ा है.

नीतीश कुमार ने अपनी जनसभाओं में कई लोककल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए की गई है. गरीब परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू है और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, बल्कि मंदिरों की चारदीवारी भी बनवाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि “पहले बिहार में धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, लेकिन हमने सबको साथ लेकर चलने की परंपरा कायम की है.”

सीएम नीतीश कुमार ने गर्व के साथ कहा कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि “हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया है. शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान – यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है.”

गोपालगंज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लालू परिवार और महागठबंधन पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “कुछ लोग सत्ता में रहकर केवल अपने परिवार के लिए काम करते रहे, बिहार की जनता के लिए नहीं. ऐसे लोगों को वोट मत दो.” उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हर तबके को ध्यान में रखकर काम किया है.

नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में पूरी तरह सहयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि “पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार को जो सहायता मिली है, उससे विकास की रफ्तार और तेज हुई है.”
सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि “एनडीए को एक बार फिर मौका दें ताकि विकास की यह यात्रा जारी रह सके.”

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- गायघाट में गरजे ललन सिंह, कहा- तेजस्वी का फार्मूला अब भी वही 'जमीन दो, नौकरी लो'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM nitish kumarbihar chunav 2025

Trending news

CM nitish kumar
गोपालगंज और सीवान में CM नीतीश की ताबड़तोड़ जनसभाएं, कहा- अब भय नहीं, कानून का राज
Vaishali news
वैशाली में बीजेपी के प्रचार गाड़ी पर हमला, पोस्टर फाड़े और चालक से की मारपीट
Lalan Singh
गायघाट में गरजे ललन सिंह, कहा- तेजस्वी का फार्मूला अब भी वही 'जमीन दो, नौकरी लो'
Jehanabad news
जहानाबाद में NDA प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का हुआ विरोध, युवाओं ने घेरा
Tejashwi Yadav
Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए किया बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 50 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा
Ramchandra Sahu
हायाघाट में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र साहू का हुआ विरोध, ग्रामीणों ने गांव से भगाया
bihar chunav 2025
5 साल में आप कितनी बार करते हैं मतदान, कितनी चुनावी प्रक्रिया का बनते हैं हिस्सा?
Tejashwi Yadav
CM नीतीश की 'जीविका दीदियों' को तेजस्वी ने साधा, संविदाकर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा
bihar chunav 2025
वंशवाद पर दे रहे थे लेक्चर, NDA पर सवाल तो मंत्री राजभूषण निषाद कट गए कन्नी