Gopalganj News: गोपालगंज में CM नीतीश ने 7 योजनाओं का उद्घाटन और 33 योजनाओं का शिलान्यास किया

Gopalganj News: सीएम नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के तहत आज (मंगलवार, 20 जनवरी) गोपालगंज के बरौली पहुंची. जहां मुख्यमंत्री ने बतरदेह में सारण बांध का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने 24 विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया. वहीं सीएम बरौली प्रखंड कार्यालय पहुंचे. जहां जीविका, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग सहित कई स्टालों का निरीक्ष करने के साथ-साथ जीविका दीदियों से संवाद किया. वहीं प्रखंड कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया. सीएम ने 134 करोड़ रुपये के 7 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही कुल 184 करोड़ रुपये की 33 योजनाओं का शिलान्यास भी किया.

मुख्यंमत्री ने इन योजनाओं का शिलान्यास किया

44.5 करोड़ रुपये से बन रहा मॉडल सदर अस्पताल

13.75 लाख से बनने वाले पंचायतों में 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्र

16.62 करोड़ रुपये से बनने वाले प्रखंड सह अंचल कार्यालय बैकुंठपुर

26.94 करोड़ रुपए से राजकीय अभियंत्रण कॉलेज

स्टूडियो अपार्टमेंट

300 बेड का बालक छात्रावास

2.5 करोड़ से कुचायकोट प्रखंड की बनकटा पंचायत में भवन

3.05 करोड़ रुपये से गोपालगंज प्रखंड की तिरबिरवां पंचायत में भवन

3.05 करोड़ रुपये से यादवपुर शुक्ल पंचायत में सरकारी भवन

26.89 करोड़ रुपये से बीपीएस कालेज भोरे में एकेडमिक ब्लाक व साइंस बिल्डिंग

56.74 करोड़ रुपये से मांझा अंचल में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय

सीएम ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए

गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है. वर्ष 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गये हैं। अब नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है. सीएम ने बताया कि अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गयी है. मुख्यंमत्री ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे. अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं. बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या अब 12 हो गयी है. उन्होंने कहा कि सभी 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, जो जल्दी ही तैयार हो जाएंगे.