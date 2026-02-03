Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096689
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

मंदिर के पुजारी, प्रेम का जाल और खूनी साजिश: दानापुर हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया भाई-बहन समेत 3 को उम्रकैद

Gopalganj News: गोपालगंज कोर्ट ने दो साल पुराने पुजारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद सजा सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Feb 03, 2026, 04:38 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज: दो साल पुराने पुजारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद (File Photo)
गोपालगंज: दो साल पुराने पुजारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद (File Photo)

Gopalganj District: बिहार के गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में दिसंबर 2013 में हुए चर्चित पुजारी हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नवम राकेश रंजन सिंह की अदालत ने इस सनसनीखेज वारदात में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.

यह मामला दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह से जुड़ा है. 10 दिसंबर 2023 को पुजारी अचानक लापता हो गए थे. शुरुआत में यह गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन 16 दिसंबर को उनका शव दानापुर के पास एक जगह से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी थी.

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर जांच की. जांच से पता चला कि पुजारी का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते विवाद बढ़ गया. महिला ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की और शव को छिपाने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लंबी सुनवाई चली. अदालत ने साक्ष्यों को देखते हुए तीनों को दोषी माना. कोर्ट ने इसे योजनाबद्ध, क्रूर और भ्रामक तरीके से की गई हत्या बताया. भाई-बहन समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

बता दें कि यह फैसला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक धार्मिक व्यक्ति की ऐसी क्रूर हत्या, प्रेम संबंध, साजिश और शव छिपाने जैसी बातों ने लोगों को काफी प्रभावित किया था.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और लिंक पर क्लिक करते ही...

TAGS

Gopalganj districtBihar News

Trending news

Jamui News
सरकारी वेतन के साथ ले रहे थे PM किसान सम्मान निधि, जमुई के 2 शिक्षक अब हुए निलंबित
Ayurveda
बिहार में आयुर्वेद से इलाज होगा आसान! सूबे में 7 नए आयुष अस्पतालों की तैयारी
Motihari News
मोतिहारी में 'खाकी' के नाम पर बड़ा खेल: DGP के फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया
Purnea news
Purnea News: 12वीं के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, परीक्षा देकर लौट रहा था घर
Bihar Budget 2026
बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, देखें पूरा 'बजट'
Rohini Acharya
Bihar Budget 2026: बिहार बजट पर रोहिणी आचार्य का कड़ा प्रहार, खोखला पुलिंदा बताया
Muzaffarpur News
अधिवक्ता का अनोखा प्रतिशोध: 14 साल बाद जिंदा दरोगा का गयाजी में किया 'श्राद्ध'
Bettiah news
8वीं और 9वीं की 5 छात्राएं गायब: गांव में पसरा सन्नाटा और दहशत; पुलिस जांच में जुटी
patna news
पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा की मौत के बाद जागी सरकार; सभी गर्ल्स हॉस्टल्स की बनेगी लिस्ट, होगी जांच