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गोपालगंज में नींद से जगाकर पहले पीटा फिर मार दी गोली, बेगूसराय में भी बदमाशों का कहर!

गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में अपराधियों ने घर के बाहर दालान में सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया. इसी तरह से बेगसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा गांव में भी बदमाशों ने एक दिव्यांग युवक को गोली मारकर घायल कर दिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 14, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:25 AM IST
गोपालगंज में नींद से जगाकर पहले पीटा फिर मार दी गोली, बेगूसराय में भी बदमाशों का कहर!
Image Credit: गोपालगंजः नींद से जगाकर पहले पीटा फिर मार दी गोली (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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