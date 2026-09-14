/गोपालगंज में नींद से जगाकर पहले पीटा फिर मार दी गोली, बेगूसराय में भी बदमाशों का कहर!

बिहार बीते कुछ दिनों से अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. बेखौफ बदमाश ने पूरे प्रदेश में कहर बरपा रखा है. ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है. यहां अपराधियों ने घर के बाहर दालान में सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की है. बताया जा रहा है कि बाइक से आए तीन बदमाशों ने पहले युवक को नींद से जगाकर उसके मारपीट की और फिर गोली मार दी. गोली लगने के बाद भी घायल व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए एक अपराधी को दबोच लिया. दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही. इसके बाद दूसरे अपराधियों ने गोली मारकर अपने साथी को छुड़ा लिया और सभी मौके से फरार हो गए.