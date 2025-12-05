Advertisement
गोपालगंज की 2 मिलों में पेराई शुरू, 15% कम गन्ना पैदावार से किसान-मिल मालिक चिंतित

गोपालगंज की दो प्रमुख चीनी मिलों में शुक्रवार को विधिवत पूजा के बाद पेराई की शुरुआत हो गई. किसान अपनी गन्ने की फसल लेकर मिलों पर पहुंचने लगे. इस बार गन्ने की पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत कम है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:45 PM IST

गोपालगंज की दो चीनी मिलों ने पूजा के बाद नए पेराई सीजन की शुरुआत की
शुक्रवार को गोपालगंज जिले की दो प्रमुख चीनी मिलों में इस मौसम की पेराई औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई. हरखुआ में स्थित विष्णु शुगर मिल और सिधवलिया में स्थित मगध शुगर मिल में सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी. लगभग चार घंटे की पूजा के बाद मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हुई. पेराई शुरू होते ही चिमनियों से धुआं उठने लगा और किसान अपनी उपज लेकर मिलों की ओर पहुंचना शुरू हो गए. नए सीजन की शुरुआत को लेकर किसानों में उत्साह दिखा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद उनकी फसल अब बिक्री की प्रक्रिया में आ रही है.

इस बार गन्ने की पैदावार पिछली बार की तुलना में काफी कम बताई जा रही है, जिससे मिल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है. हरखुआ स्थित विष्णु शुगर मिल के महाप्रबंधक पी.एस. पाणिकर ने बताया कि पिछले सीजन में 55 लाख क्विंटल पेराई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 43 लाख क्विंटल गन्ने की ही पेराई हो सकी. इस बार भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिख रही है और पैदावार में गिरावट से मिल प्रबंधन चिंतित है.

महाप्रबंधक पी.एस. पाणिकर ने बताया कि इस वर्ष गन्ने की पैदावार लगभग 15 प्रतिशत कम हुई है. बिना मौसम की भारी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा कई किसानों ने इस बार गन्ने की खेती का रकबा भी घटा दिया है. मिल प्रबंधन ने इस वर्ष 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य तय किया है, लेकिन उन्हें आशंका है कि यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा. पैदावार कम होने से चीनी उत्पादन प्रभावित होगा और इसका असर किसानों और उद्योग दोनों पर पड़ेगा.

