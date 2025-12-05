गोपालगंज की 2 मिलों में पेराई शुरू, 15% कम गन्ना पैदावार से किसान-मिल मालिक चिंतित

शुक्रवार को गोपालगंज जिले की दो प्रमुख चीनी मिलों में इस मौसम की पेराई औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई. हरखुआ में स्थित विष्णु शुगर मिल और सिधवलिया में स्थित मगध शुगर मिल में सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी. लगभग चार घंटे की पूजा के बाद मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हुई. पेराई शुरू होते ही चिमनियों से धुआं उठने लगा और किसान अपनी उपज लेकर मिलों की ओर पहुंचना शुरू हो गए. नए सीजन की शुरुआत को लेकर किसानों में उत्साह दिखा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद उनकी फसल अब बिक्री की प्रक्रिया में आ रही है.

इस बार गन्ने की पैदावार पिछली बार की तुलना में काफी कम बताई जा रही है, जिससे मिल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है. हरखुआ स्थित विष्णु शुगर मिल के महाप्रबंधक पी.एस. पाणिकर ने बताया कि पिछले सीजन में 55 लाख क्विंटल पेराई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 43 लाख क्विंटल गन्ने की ही पेराई हो सकी. इस बार भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिख रही है और पैदावार में गिरावट से मिल प्रबंधन चिंतित है.

महाप्रबंधक पी.एस. पाणिकर ने बताया कि इस वर्ष गन्ने की पैदावार लगभग 15 प्रतिशत कम हुई है. बिना मौसम की भारी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा कई किसानों ने इस बार गन्ने की खेती का रकबा भी घटा दिया है. मिल प्रबंधन ने इस वर्ष 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य तय किया है, लेकिन उन्हें आशंका है कि यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा. पैदावार कम होने से चीनी उत्पादन प्रभावित होगा और इसका असर किसानों और उद्योग दोनों पर पड़ेगा.