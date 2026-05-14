दिल्ली गैंगरेप का बिहार कनेक्शन: जिस बस में हुई दरिंदगी, उस पर बकाया है ₹10 लाख जुर्माना; गोपालगंज का निकला मालिक

Delhi Gangrape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई. इस घटना में प्रयुक्त बस बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर्ड है. इसके अलावा बस का मालिक भी गोपालगंज का ही रहने वाला है. इस बस पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना है. इसके बावजूद बस टूरिस्ट परमिट पर यात्रियों को लेकर रोज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी.

बता दें कि दिल्ली के रानीबाग इलाके में चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. जांच में पता चला कि यह बस गोपालगंज में रजिस्टर्ड थी. परिवहन विभाग द्वारा की गई जांच से पता चला कि इस घटना में इस्तेमाल की गई बस सितंबर 2024 में 'साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी और इसका मालिक हैप्पी मल्होत्रा ​​है, जो सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा गांव का रहने वाला है. गोपालगंज परिवहन विभाग के एमवीआई आनंद कुमार ने बताया कि बस BR28P 3941 साई दृष्टि ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्टर्ड है, जिसका निबंधन सितंबर 2024 में हुआ था. इसके ऑनर हैप्पी मल्होत्रा सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा निवासी हैं. इस बस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने बकाया हैं. इसके पास टूरिस्ट परमिट है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल आम यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों को सही परमिट लेना होगा और सभी बकाया जुर्माने चुकाने होंगे. जिस दिन गाड़ी पकड़ी गई, उसे जब्त किया जाएगा और बकाया राशि का पेमेंट क्लियर कराया जाएगा. इसके बाद, ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि वे सिर्फ जरूरी परमिट के साथ ही गाड़ी चलाएं. बिना वैध परमिट के गाड़ी चलाने के लिए उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.

बड़ा सवाल ये है कि गोपालगंज से हर दिन दर्जनों बसें दिल्ली के लिए रवाना होती हैं. इनमें से ज्यादातर बसों का टूरिस्ट परमिट. वे यात्रियों की सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं कर पातीं. फिर भी वे बिना किसी रोक-टोक के चलती रहती हैं और यात्रियों को बेरोकटोक ढोती हैं. दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, फिर भी परिवहन विभाग की चुप्पी इन बसों के संचालन को बढ़ावा देने का ही काम करती है. गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप मामले में शामिल बस पर ₹10 लाख से ज्यादा का जुर्माना बकाया था. सिर्फ टूरिस्ट परमिट होने के बावजूद वह बस रोजाना दिल्ली के रास्ते पर चलती रही, क्योंकि परिवहन विभाग ने बकाया जुर्माने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की. अगर उस बस को पहले ही जब्त कर लिया गया होता, तो शायद यह भयानक घटना कभी होती ही नहीं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी, गोपालगंज